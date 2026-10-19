José Duarte niega ser cupo de Nicanor, se desmarca de su padre y ratifica apoyo al Gobierno de Santi Peña

El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Duarte Penayo, salió al paso de las declaraciones del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Hugo Meza (ANR, oficialista). El legislador había solicitado su dimisión al argumentar que su padre, el expresidente Nicanor Duarte Frutos, es un severo crítico de la gestión actual. Duarte Penayo sostuvo que su designación no respondió a un cupo político y remarcó que mantiene un canal directo de comunicación con el presidente Santiago Peña. No es la primera vez que el alto funcionario sale a desmarcarse de su padre.

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¿Por qué exigen la renuncia de José Duarte Penayo de la ANEAES?

El diputado Hugo Meza (ANR, Honor Colorado) cuestionó públicamente que el expresidente Duarte Frutos mantenga una postura crítica hacia la administración de Santiago Peña mientras su hijo ocupa un alto cargo en la función pública. “No sé a qué juega el expresidente Nicanor Duarte Frutos, pero destroza al gobierno de Peña; sin embargo, tiene a su hijo en el Gobierno. Si tan malo es el Gobierno, debería, por dignidad y ética, pedir que su hijo renuncie”, había dicho el parlamentario.

¿Qué responde el titular de la ANEAES sobre su relación con Nicanor Duarte Frutos?

Ante estos cuestionamientos, Duarte Penayo aclaró que su llegada a la ANEAES no guardó relación alguna con acuerdos o injerencias de su padre. “Mi padre se enteró de que fui designado en la ANEAES a través de la prensa”, afirmó.

Recordó que para integrar la ANEAES es necesario cumplir con dos requisitos, el del tener el grado máximo académico y la experiencia evaluativa, ambos cumplidos por él.

Asimismo, enfatizó que su nombramiento obedeció a méritos académicos y a la confianza directa conferida por Santiago Peña.

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“Yo cumplí con ambos con ambos requisitos. Yo venía del Consejo ya Nacional de Educación Superior, donde trabajé prácticamente 1 año en el CONES. Y obviamente también cumplí con el requisito de grado máximo. Por primera vez en ANEAES tiene un consejo completo porque ese requisito había generado polémica en periodos anteriores respecto al consejero de la FEPRINCO y este esta vez sí logramos constituirlo”, señaló en conversación con ABC Cardinal.

Agregó que para el diputado Meza debe resultar habitual la práctica del nepotismo o el acceso a cargos estatales mediante tráfico de influencias familiares. “Nunca he hecho uso del poder de mi padre, ni para acceder a lugares de privilegio en el Estado, ni para conformar empresas, ni para enriquecerme”, aseveró.

El funcionario insistió en que mantiene una “conversación directa con el presidente Peña desde 2021” y que en reiteradas ocasiones ha marcado posturas divergentes de las de su padre. “Estoy muy orgulloso de mi padre, pero no comparto muchas de las cosas que manifiesta. Hoy mismo conversé con él y tenemos opiniones muy diferentes sobre varios temas políticos”, expresó.

Recordó que cuando hubo controversias sobre el título de el exsenador colorado cartista Hernán Rivas, públicamente la ANEAES en su persona sentó postura al afirmar que el legislador no era abogado, lo que le llevó a ser testigo en la causa donde se ratificó.

¿Cómo defiende José Duarte Penayo su gestión ante las presiones políticas?

Duarte Penayo sostuvo además que los cuestionamientos de Meza responden a un intento de golpear a quien adopta una postura crítica hacia el Gobierno. “Yo estoy en el Gobierno, mi compromiso es con la gestión y, sobre todo, con la defensa de la institucionalidad y la autonomía de la ANEAES”, sentenció.

Finalmente, el titular del órgano evaluador afirmó que está dispuesto a demostrar la independencia técnica y financiera de la institución frente a cualquier actor político.

Reiteró que la ANEAES no cede ante presiones de políticos ni de lobistas que buscan habilitar “universidades fantasmas” con el respaldo de legisladores, considerando que la creación de universidades hoy dependen de la aprobación del Poder Legislativo, lo que hace que exista una una relación casi estructural entre la política y la educación superior.

“Nuestra institución no defiende ni apaña títulos falsos de legisladores. Por eso nuestra posición ha sido firme en el caso de Hernán Rivas”, concluyó.

Duarte dice no tener interes en candidatarse a cargos electorales

Consultado sobre si estaría pensando en presentarse a algún cargo electoral, negó cualquier interes, además de que tampoco tuvo ofrecimiento alguno.

“Si generara molestias mi presencia por la posición de mi padre, que yo no puedo controlar, imaginate querer controlar a mi padre, tampoco yo tengo ningún tipo de apego a ningún cargo, nunca. El primer cargo público que yo tuve fue el en el Consejo Nacional de Educación Superior como director académico en este gobierno y como presidente de la ANEAES en este gobierno”, detalló.