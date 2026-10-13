Hugo Meza sostuvo que Baruja logró unir a gobernadores y diputados, pero en su contra

El vicepresidente de Diputados, Hugo Meza, desde un inicio dejó claro su rechazo a la figura del ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, ahora nuevo presidenciable por Honor Colorado, llegándolo a tildar de “carne de milanesa” por lo golpeado que estaba en su imagen y hoy redobló su ataque, descartando cualquier apoyo a su candidatura y ratificando su respaldo a Pedro Alliana.

“Imagínense qué adhesión puede tener (Baruja) de nosotros. Si de vice no le aceptamos, no le vamos a aceptar de presidente”, dijo Meza tras oficializarse la decisión de Cartes; de retirar la postulación de Alliana, que él mismo impuso, para dársela a Baruja, enojado por la falta de confirmación de su decisión de que sea dupla del actual vicepresidente para 2028.

Meza, que claramente tiene mayor afinidad con el presidente de la República, Santiago Peña y muy poca con Cartes, ratificó que ellos siguen considerando a Alliana como el candidato de Honor Colorado.

Insistió en la “alianza” entre gobernadores y diputados oficialista, en torno a la figura de Alliana, más aún porque “lo único que ha conseguido Juan Carlos Baruja en este tiempo es que todos se unan, pero en su contra”.

Meza además dijo que esperan primero que Alliana ratifique su candidatura y que eventualmente, su dupla salga de entre el presidente del Consejo de Gobernadores, César “Cesarito” Sosa y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

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“Nosotros estamos firmes al lado de Pedro Alliana para la presidencia de la República y reitero, ojalá Dios mediante, a través de un mecanismo que hay que ver qué elemento podemos utilizar, para que su compañero salga de los dos gremios más poderosos que tiene el Paraguay y el Partido Colorado, queson el de diputados y el de gobernadores”, sostuvo.

Finalmente, dijo que no consideran válida la decisión de Cartes sobre del cambio de chapa, ya que la última decisión válida que ellos consideran es la adoptada en la última plenaria de Honor Colorado, donde el propio Cartes ungió a Alliana.