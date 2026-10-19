Latorre: “Peña nunca buscó crear un peñismo” y la ANR debe apostar a la unidad

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR), sostuvo que el presidente Santiago Peña nunca promovió la creación de un “peñismo” dentro del Partido Colorado. Según dijo, el mandatario evitó las confrontaciones internas de manera sistemática.

Latorre recordó que, cuando cambió el escenario de candidaturas, los compromisos ya estaban asumidos con Pedro Alliana.

Consultado sobre la posibilidad de que Horacio Cartes “opere contra la ANR” descartó ese escenario. Dijo que Cartes “vivía y sentía el partido” y que no ve posible que apoye abiertamente a una figura opositora en las elecciones generales. “No está en mi presupuesto”, expresó.

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“Suena mi nombre, pero no suena mi celular”

Latorre bromeó sobre los rumores que lo vincularon con un ministerio, la intendencia o la vicepresidencia. “Suena mi nombre, pero no suena mi celular”, dijo, y aseguró que nunca recibió una propuesta concreta. Aclaró que, de haberla recibido, habría aceptado.

Sobre la fórmula vicepresidencial, recordó que distintos sectores plantearon nombres. Entre ellos mencionó a los diputados, a los gobernadores, que respaldaron a César Sosa, y a los senadores, que apoyaron a otro candidato que ya se bajó de la pretensión. Ahora surge además el nombre del ministro Marco Riquelme.

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Insistió en que Alliana es quien debe elegir a su compañero de fórmula, como hicieron Peña, Mario Abdo Benítez y Cartes. “Deposité mi proceso político en manos de Dios”, afirmó.

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Un llamado a la unidad de la ANR

Latorre dijo que no pierde la esperanza de que el coloradismo vuelva a estar unido. Recordó que, como “una gran familia”, pasaron juntos por una persecución internacional y por varios juicios políticos. “Voy a ser el primero en saltar y aplaudir si todo era una comedia”, señaló. Agregó que, con la información que maneja, lamentablemente no es así.

Sobre la campaña de desgaste contra Alliana, la calificó de “parte del proceso político”. Citó una frase que, según contó, solía decirle Peña: mientras más alto se escala la montaña, hay menos oxígeno y más fuertes son los vientos. Comparó al aspirante con el ciclista que lidera el pelotón y recibe la mayor resistencia del aire.

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La advertencia tras Asunción: gestión, números y unidad

El titular de Diputados planteó que el coloradismo depende de tres factores. El primero es matemático: de los poco más de 6 millones de habitantes, más de 3,3 millones son colorados, pero no todos votan siempre al partido.

El segundo es la gestión. Citó la derrota en Asunción, donde habló de más de un 80% de rechazo a la administración municipal colorada, como muestra de que “la gente premia o castiga la gestión”. Según dijo, la ciudadanía debe sentir mejoras en salud, medicamentos, seguridad, educación y poder adquisitivo. También pidió una reforma del sistema sanitario. “Lo que la gestión no logra, la política no lo soluciona”, resumió.

El tercer factor es la unidad. Latorre pidió que, tras la interna, todos acompañen al ganador. Aseguró que trabajará por Alliana y que la interna es solo un método de selección de candidaturas.