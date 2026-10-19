Anuncios de ayer marcan “nuevos tiempos” en la ANR, dice Hugo Meza

Este domingo estuvo marcado por el anuncio de Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, de que no integrará ninguna chapa de cara a las elecciones del 2028. Tras el anuncio de Baruja, Horacio Cartes, titular del Partido Colorado y lider del movimiento Honor Colorado, anunció en su cuenta oficial de la red social X que no presentarán candidatos para las elecciones internas del 2027.

Esto se da luego de una serie de cruces entre Pedro Alliana y Cartes. Cartes comunicó a Alliana que le retiraba su apoyo para integrar la chapa presidencial para dárselo a Baruja, a lo que Alliana respondió que seguiría firme en su candidatura a la Presidencia de la República, aunque no sea por Honor Colorado. A esto se sumó una reunión que mantuvo Cartes con Mario Abdo Benítez, expresidente y principal referente de la disidencia colorada.

El diputado colorado oficialista Hugo Meza aseguró se vienen nuevos tiempos en el partido, al considerar que estos hechos, además de históricos, son importantes y hasta sorprendentes.

“Un día a la vez. Yo creo que sucedieron demasiado acontecimientos históricos importantes, algunos muy sorprendentes, un domingo porãite. Se vienen nuevos tiempos en el partido, en el movimiento y eso requiere prudencia, sapiencia, sabiduría para poder elegir el mejor camino para construir un proyecto alternativo importante, interesante y competitivo”, destacó.

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“Figura de Alliana se agigantó”, según Meza

Para el diputado oficialista, la figura de Pedro Alliana se agigantó bastante con su rebeldía al no descabalgar de su precandidatura a la Presidencia de la República, además de defender sus propias ideas, que tuvo el acompañamiento tanto de parlamentarios como de gobernadores, lo que hace que su candidatura sea la más firme, importante y competitiva para la próxima interna.

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Al preguntarle por qué dejaron de lado a Horacio Cartes, respondió que en realidad no lo dejaron de lado, ya que consideró que fue el titular del Partido Colorado quien cambió de candidato.

“No hemos dejado nosotros de lado a Horacio Cartes. Él fue el que cambió de candidato, no se olviden que la candidatura de Pedro Alliana nace de la propuesta de Horacio Cartes y fue validada en una convención enorme de más de 3.000 asistentes entre gobernadores, diputados, senadores, intendentes y concejales. Lastimosamente el líder del movimiento es el que cambió de candidato, nosotros no hemos cambiado de candidato”, refirió.

Sobre si Cartes “se pichó”, dijo que no puede responder por él. Agregó que lo que claramente se demostró en este tiempo es que el presidente de la República, Santiago Peña, nunca estuvo solo y que tiene un enorme desafío de liderar un proyecto que asegura la permanencia del Partido Colorado en el gobierno en el 2028.

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“Él está cosechando el afecto, el cariño, el acompañamiento de un enorme equipo político, una mesa política que venimos trabajando hace bastante tiempo entre gobernadores, diputados y algunos senadores. Y eso se evidencia justamente en una crisis donde hemos salido a respaldar y a poner la cara por el presidente Peña”, expresó.

Trabajo de Peña y Alliana en municipales influyó

Para Meza, el liderazgo de Peña y Alliana se consolidó cuando salieron a trabajar y ocuparse del “resultado enorme” que tuvo el Partido Colorado en las elecciones municipales, pese a que la agrupación política perdió en dos de las ciudades más importantes: Asunción y Ciudad del Este.

Respecto a la crisis interna del Partido Colorado, aseguró que siempre existieron crisis que se resolvieron a través de una elección vibrante y apasionante, por lo que no descartó que se resuelva la actual tras las internas del 2027 con un proyecto que goce de la confianza, adhesión y entusiasmo de los afiliados colorados.

Afirmó que tienen la capacidad, el acompañamiento y las figuras para ganar nuevamente como partido las elecciones del 2028. Además, dijo que Peña, con su investidura de presidente y siendo que está en ejercicio de gestión, va a ser un elector demasiado importante, considerando que su capacidad de liderar se refleja en haber conseguido la Presidencia de la República.

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Criticó a quienes dicen que Peña “amojonó” el acompañamiento de gobernadores y diputados por el proyecto Hambre Cero, considerando que tiene la lapicera para la designación de fondos a las gobernaciones, y calificó que reducir el liderazgo de Peña a eso es “una idea muy simplista”.

Meza responde a Nicanor

Ante los rumores de intención de cambiar la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hoy presidida por Raúl Latorre y donde Meza es vicepresidente primero, dijo que permanecerán en vigilia, considerando que “siempre puede pasar de todo” y recordando son mayoría los oficialistas.

“Vamos a estar alertas. He visto la declaración, primero, uno de los diputados salió, sacó la calculadora a hacer números y después he visto que dijo que va a respetar. Si no estamos en condiciones, tenemos muchos amigos y amigas, tenemos aliados importantes, vamos a hacer respetar los plazos que hemos dado”, sostuvo.

Ante las declaraciones del expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos, quien dijo que Peña siempre tuvo el plan de desplazar a Cartes, Meza respondió que Nicanor se convirtió en un “profeta del mal” y “un apocalíptico dentro del Partido Colorado”.

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“No sé a qué juega el expresidente Nicanor Duarte Frutos, pero destroza al gobierno de Peña; sin embargo tiene a su hijo en el Gobierno, entonces, si tan malo es el gobierno de Peña, debería mínimamente, por dignidad y ética, que su hijo salga del cargo”, sostuvo.

Agregó que construirán una mesa política de la que saldrá el nuevo movimiento político que inscribirán como nueva alternativa y del que saldrá el proyecto presidencial. Además, habló sobre la presidencia de Cartes en el Partido Colorado.

“Hay un cargo vacante aparentemente, porque la verdad que no le escuché. Hay que entender un poco el tuit del presidente del partido, porque él dice nuevas autoridades, él también puede ser nuevo otra vez. Así que yo no sé si realmente está descartada su candidatura propia a la reelección a la Junta de Gobierno y si fuese así, seguramente va a haber bastantes nombres que quieran ocupar ese cargo”, refirió.