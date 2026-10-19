Desde hoy se pueden inscribir el peñismo y otros movimientos en la ANR

Según se establece en la resolución N° 399/2026 del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, emitida el pasado 14 de octubre, desde hoy y hasta las 13:00 del 30 de noviembre corre el plazo para la inscripción de movimientos internos en el Partido Colorado, de cara a las internas generales del 2027, y en las que se espera el debut del nuevo oficialismo encabezado ahora por el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente y precandidato a la presidencia para el 2028, Pedro Alliana, quienes se “rebelararon” al Honor Colorado de Horacio Cartes.

De esta manera, hay tiempo hasta finales de noviembre para ver el nacimiento del peñismo y ver si sobrevive Honor Colorado, pero también las eventuales alianzas que se puedan forjar en la disidencia colorada, donde por ejemplo, Colorado Añetete liderado por Mario Abdo Benítez y Fuerza Republicana del exvicepresidente Hugo Velázquez ya acordaron ir con chapa unificada para la presidencia.

Estas internas también estarán marcadas por la renovación de las autoridades partidarias, empezando por el cargo de presidente ahora ocupado por Cartes, donde se tendría que confirmar si se postula el actual presidente de la República Santiago Peña, que tiene el impedimento para asumir -no así para ser electo- antes de salir del cargo el 15 de agosto de 2028.

Hasta ahora no se ha revelado el nombre del eventual movimiento peñista, pero es casi un hecho que deberán buscar otra identidad ya que Honor Colorado, desde sus iniciales, está claramente identificado con Horacio Cartes.

Una vez que acabe el plazo de inscripción el 30 de noviembre, el TEP tiene hasta el 21 de diciembre de este año para resolver y emitir las resoluciones respectivas de reconocimiento de los movimientos que pelearán en las internas por los cargos nacionales, departamentales y partidarios.