Mario Varela afirma que Hambre Cero y Ueno Bank son el “sustento” del peñismo

La ruptura en el oficialismo colorado no surge de la nada ni responde a un hecho espontáneo. Para el senador Mario Varela, este distanciamiento con el sector liderado por Santiago Peña y Pedro Alliana se venía gestando desde hace semanas a raíz de profundas diferencias de fondo.

Desde el inicio de la administración, la disidencia percibió que su presencia resultaba incómoda para los planes del Ejecutivo: “Él se daba cuenta de que desde un comienzo les estorbaba”, señaló Varela al explicar los motivos originales de las tensiones internas en el movimiento Honor Colorado.

El legislador indicó que las piezas de este rompecabezas político encajan con claridad tras los últimos acontecimientos públicos. Para describir el complejo escenario actual de disputa por el poder, Varela recurrió a una conocida tragedia literaria sobre la traición política, evocando la célebre frase shakespeariana: “Tú también, mi amigo Bruto”, una analogía directa con el magnicidio de Julio César en el Senado romano a manos de sus allegados.

Ueno Bank y Hambre Cero como sustento del peñismo

Por otro lado, aseguró que la gestión presupuestaria del programa Hambre Cero y la relación con la entidad financiera Ueno Bank sostienen a esta facción oficialista, debido a que este entramado financiero e institucional es el soporte principal del esquema actual del oficialismo.

“Evidentemente que sí. Eso yo creo que es indudable, entonces considero que es posible que ese sea el sustento”, afirmó el legislador.

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Ante el nuevo escenario político, reveló que los sectores disidentes muestran apertura para sumar actores con alta popularidad electoral y peso partidario.

Alianzas estratégicas e impacto político

Asimismo, resaltó que como disidencia buscan consolidar un bloque firme en el ámbito legislativo frente a la administración actual mediante encuentros clave y la articulación de posturas.

“(Cartes) Es una persona que tiene una gran popularidad y mide muy bien las preferencias dentro del partido, así es que todo actor político que pueda sumar... bienvenido sea”, señaló Varela sobre la incorporación de figuras clave.

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En este sentido, manifestó que los acuerdos políticos impulsados no implican una subordinación de ideas ni una coincidencia ideológica absoluta entre los distintos referentes.

La prioridad de estas conversaciones radica en blindar la estabilidad del sistema financiero y bancario para prevenir eventuales crisis de credibilidad. “Eso no significa que yo piense igual que Cartes, pero sí me interesa que Cartes piense igual en un país que tenga previsibilidad y que no tengamos una crisis”, concluyó.