Ovelar confirma su intención de presidir la ANR: “Es el único cargo que me falta”

El senador Silvio “Beto” Ovelar oficializó públicamente su deseo de competir por la presidencia de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Ante la decisión de Horacio Cartes de marginarse de cualquier puja electoral, Ovelar sostuvo que se abre una oportunidad clave para su carrera dentro del partido de gobierno.

“Bueno, yo siempre he manifestado mi interés por presidir el Partido Colorado. Es el único cargo que me falta”, aseveró Ovelar al recordar sus trayectoria como titular de la Juventud Colorada, presidente de seccional y miembro de la Junta de Gobierno.

El legislador aclaró que sus pretensiones no buscaban confrontar con el actual titular del partido: “Mi interés colisionaba con la candidatura de don Horacio, porque si él fuese candidato, yo no competiría, él es demasiado grande para competir con él. Y por respeto mismo. Y como tomó la decisión el día de ayer de apartarse de cualquier competencia... Creo que podría ser una oportunidad”.

Al ser consultado sobre otros eventuales competidores dentro del incipiente bloque, como el caso de Carlos “Cesarito” Sosa Jovellanos, Ovelar apeló a su trayectoria parlamentaria y partidaria: “Yo ya he manifestado mi intención, si Cesarito también tiene, pues, parece bien. Yo creo que tengo un poquito más de experiencia, un poquitito más de camino recorrido”.

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En otro momento, el legislador calificó la reconfiguración del mapa político como un evento sorpresivo e histórico para la Asociación Nacional Republicana.

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“¿Quién hubiese creído?, ni Alvin Toffler, el gran futurólogo norteamericano, pudo haber previsto que se desintegraría Honor Colorado. Nadie hubiese pensado que esto ocurriría si estábamos hablando del movimiento hegemónico que prácticamente pulverizó en las últimas municipales a la disidencia”, analizó.

Ovelar puntualizó que se transita de manera acelerada hacia una nueva etapa en la ANR: “Creo que hoy se presenta una nueva era, la del poscartismo, y esa reconfiguración no va a ser muy sencilla”.

Asimismo, al ser consultado sobre el rol actual del expresidente de la República, enfatizó que Horacio Cartes solito es mucho más fuerte que muchos equipos. “Él sigue siendo un hombre muy muy importante dentro del coloradismo”.

Rumbo a las internas y el armado electoral

En cuanto a la definición de la chapa presidencial que liderará Pedro Alliana y los mecanismos de medición por encuestas para determinar al acompañante de fórmula, el senador instó a un diseño riguroso y al respeto de los acuerdos internos.

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Finalmente, Ovelar remarcó que las miradas del partido deben trascender el ámbito de la interna para enfocar los esfuerzos en las elecciones generales: “A mí no me preocupan tanto las internas partidarias. Creo que la candidatura de Alliana corre muy muy bien, él está cosechando lo que sembró. Ahora, vamos a tener un escenario muy muy complejo en las elecciones generales y creo que ese es el gran desafío. Y vamos a necesitar de todos”, concluyó.