Crisis en Honor Colorado: un “dolido” Silvio Ovelar afirma que apoya a Pedro Alliana

Ante las versiones que apuntan a un cambio en la decisión del líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, sobre la precandidatura presidencial del vicepresidente Pedro Alliana para las elecciones de 2028, el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar manifestó su preocupación.

“Estoy dolido. Parece cuando mamá y papá se pelean, y vos como familiar no sabés qué vas a hacer”, expresó el legislador al referirse a la situación interna del movimiento.

Ovelar señaló que la información que recibió de otros colegas apunta a que Cartes habría retirado su respaldo a Alliana y que el ministro Juan Carlos Baruja sería el elegido para encabezar la chapa presidencial.

“Tengo entendido que manifestó que Baruja va a encabezar. Por lo menos, es la información que manejo”, afirmó.

Lea más: Alliana ya no estaría en la chapa de Honor Colorado para el 2028

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo estoy con Pedro Alliana”, afirma el senador

Ovelar sostuvo que, pese a la incertidumbre, su posición es acompañar a Alliana si este decide mantener su precandidatura presidencial, incluso, si eso implica una definición difícil dentro de Honor Colorado.

“Yo estoy con Pedro Alliana”, remarcó, al recordar una conversación que mantuvo con el vicepresidente en Coronel Oviedo.

“Yo le decía a Alliana que ‘no sé si mañana -en las buenas o en las malas- quiénes van a quedarse a tu lado, pero si podés asegurar algo, es que ese único soldado que va a estar contigo voy a ser yo’”, relató.

El senador destacó, además, la lealtad que atribuye al vicepresidente hacia Cartes y consideró que esa trayectoria debería ser tenida en cuenta en medio de las versiones sobre el futuro de la candidatura. “Si alguien ha sido leal en un 100% a Cartes, esa persona es Alliana”, manifestó.

Ovelar teme que Cartes mantenga su decisión

El legislador reconoció que su preocupación también se basa en experiencias anteriores en las que, según dijo, Cartes no modificó posiciones políticas que ya había adoptado, incluso, después de recibir argumentos en contra.

Ovelar recordó que hace cinco años dejó Fuerza Republicana para incorporarse a Honor Colorado y sostuvo que, de acuerdo con su experiencia, el líder del movimiento difícilmente revierte sus decisiones.

No obstante, manifestó que espera que esta situación sea una excepción y que Cartes vuelva a respaldar a Alliana.

“Mi archivo mental me muestra que Horacio en ningún caso revió su posición. Ojalá que esta sea la excepción porque tengo antecedentes en que tuve posiciones contrarias a Cartes como al Comando y, pese a que argumenté, finalmente no revió su posición, lo que complica más las cosas”, apuntó.

Lea más: Latorre ante la crisis en Honor Colorado: “Mi compromiso público está con Alliana”

Disputa entre Alliana y Baruja divide posiciones

Ovelar reconoció que la eventual modificación de la candidatura presidencial dejaría a los dirigentes y referentes de Honor Colorado ante la necesidad de definir a quién acompañar.

El senador señaló que su postura coincide con la del presidente de la ANR, Horacio Cartes, respecto a la posibilidad de una dupla integrada por Alliana y Baruja.

“Esa es la chapa que yo simpatizo, pero con este escenario, lógicamente, uno debe tomar partido”, comentó.

¿Se creó el peñismo con la crisis en HC?

Consultado sobre la posibilidad de que se consolide una corriente identificada como “peñismo” dentro de Honor Colorado, el legislador evitó anticipar una definición.

“No sabría darte una definición o categorización de lo que pudiera ocurrir si finalmente la posición del líder de HC es irreversible”, respondió.

Sin embargo, advirtió que lamentaría que Alliana tuviera que buscar otra vía política para presentar su candidatura. “Yo vine a HC para quedarme. Lamentaría profundamente que esto se ratifique y que Alliana tenga que postularse por otro andarivel que no sea HC”, sostuvo.

Ovelar agregó que la eventual identificación de una corriente cercana a Peña podría analizarse en función del respaldo que el mandatario brindaría a la candidatura de Alliana.

Ovelar apunta a la influencia de Nicanor Duarte Frutos

En otro momento, el senador señaló al expresidente Nicanor Duarte Frutos como uno de los dirigentes que, a su criterio, podría estar influyendo en las decisiones de Cartes. Vinculó esa posibilidad con las diferencias que, según su percepción, el exmandatario mantiene respecto a la gestión de Peña.

“Cuando empecé a verle a Nicanor en la Junta de Gobierno y veía sus opiniones, yo decía que podía en algún momento darse las grietas porque Nicanor siempre ha tenido una posición muy contraria a la gestión de gobierno de Peña”, manifestó.

El legislador añadió que percibió una mayor incidencia del exmandatario en el entorno de Cartes durante los últimos meses.

Si bien mencionó que algunos sectores atribuyen las tensiones a la influencia del senador Gustavo Leite y de otros integrantes del círculo cercano al líder de Honor Colorado, consideró que Duarte Frutos también tendría un papel relevante. “La gente la atribuye solo a Leite y otra gente, pero Nicanor es un hombre que tiene mucha claridad conceptual y percibí una gran incidencia de él en los últimos meses”, concluyó.

Lea más: Crisis en Honor Colorado: los 15 gobernadores colorados apoyan a Alliana

Alliana mantiene su precandidatura ante rumores

La interna de Honor Colorado se desarrolla en medio de las versiones sobre un eventual cambio de respaldo de Cartes para la carrera presidencial de 2028.

El vicepresidente Alliana reconoció los rumores sobre la posibilidad de que el líder del movimiento se incline por el ministro Juan Carlos Baruja. Sin embargo, sostuvo que, por el momento, no abandonará su precandidatura y señaló que el escenario le otorga mayor autonomía.

Alliana también indicó que evaluará los próximos pasos luego de conversar con dirigentes del sector y con el presidente Santiago Peña.