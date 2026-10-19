¿Un teatro armado?: Esto dijo Miguel Prieto sobre la crisis en la ANR

El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, volvió este lunes a los tribunales en el marco de las causas abiertas en su contra por presuntas irregularidades en su gestión municipal. Durante la espera de la audiencia, dialogó con la prensa y aseguró que se mantiene “concentrado” en sus procesos judiciales y no en las disputas del Partido Colorado.

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“No es mi batalla, es una batalla de ellos. Yo estoy en otra contienda, que es la que me interesa: demostrar mi inocencia y salir libre de las múltiples causas que me atribuyen”, sostuvo en alusión a Honor Colorado.

Prieto se refirió al distanciamiento entre Pedro Alliana y Horacio Cartes, así como al anuncio del exmandatario de que su sector no presentaría una candidatura presidencial. “Repito, no es mi batalla. Yo me estoy preparando para mi juicio. Si ellos se pelean, allá ellos”, señaló.

¿Por qué Miguel Prieto afirma que la crisis de la ANR podría ser un montaje electoral?

Al ser consultado sobre su rol como referente opositor, el líder de Yo Creo insistió en que el Partido Colorado buscará reagruparse para los próximos comicios.

“Estoy seguro de que van a volver unidos para las generales. Incluso sospecho que todo esto es un teatro armado para intentar recuperar la poca credibilidad que les queda y volver a ganar las elecciones”, aseveró.

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¿Cuál es la situación judicial del exintendente de Ciudad del Este?

Respecto a las causas penales en su contra, el exjefe comunal explicó que el proceso transita actualmente por la etapa de lectura de folios.

No obstante, sostuvo que la fase más relevante del juicio será la presentación de testimonios, la cual consideró fundamental para demostrar su inocencia y la de los demás procesados en el caso.

“El sistema es como un pulpo que presiona a jueces, a ministros y a fiscales”, dijo además sobre lo que considera es una persecución en su contra por parte del oficialismo usando al sistema judicial como arma.

¿Qué acciones legales tomará Miguel Prieto tras el avance de sus procesos judiciales?

Prieto también advirtió que, una vez que logre su absolución, accionará judicialmente contra las personas que formularon las denuncias en su contra. Entre ellas incluyó a su exaliado político Celso “Kelembú” Miranda, actual operador en Ciudad del Este.

“No voy a dejar la cancha libre para que cualquier persona venga a denunciar como quiera”, concluyó.