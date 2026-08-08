Senador Oviedo dice que si no es Miguel Prieto, no hay opción B en las presidenciales

El presidenciable Miguel Prieto, con dos causas en puertas a juicio oral por presunta corrupción durante su gestión en la Municipalidad de Ciudad del Este, intensifica su recorrido a nivel país para posicionar su figura sin pensar en una eventual condena que le imposibilite llegar al Palacio de López.

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Al respecto, el senador José Oviedo (YoCreo) indicó que están trabajando concentrados en la figura de Miguel Prieto y que no existe otra persona que pueda reemplazarlo.

“El prietismo ya está creciendo. Una campaña que empezó muy temprano, por eso se tiene esta judicialización de la política, que es muy peligrosa. Él sostiene que hay una persecución política porque hay pruebas clave que se están omitiendo”, dijo el senador Oviedo.

Manifestó que los colorados quieren sacarlo de carrera porque saben que es una figura que está creciendo, que hay afiliados colorados y afiliados liberales que creen en Miguel Prieto.

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“Es muy evidente que quieren sacarlos(...) Hay una manipulación malintencionada de la justicia, nos toca al equipo y a Miguel resistir hasta lo último”, sostuvo el parlamentario opositor.

El prietismo trascendió a Yo Creo, según Oviedo

Para José Oviedo, la figura de Miguel Prieto trascendió el Partido Yo Creo y eso está generando preocupación entre los que están ostentando el poder desde hace años.

“El prietismo ya trascendió el Partido Yo Creo. A Miguel Prieto le quieren los colorados, los liberales. No hay un plan B sin él. La recomendación es no tener el plan B. Morir por la causa, morir por Miguel”, dijo tajante el senador Oviedo.

Agregó que el Partido Colorado está atacando con todo, incluso utilizando el Poder Judicial para no perder el poder, pero aseguró a la ciudadanía que el mundo no se va a acabar si cae la ANR.

“Yo creo que la persecución es por que no quieren perder el poder. La torta es muy grande, 10 mil millones de dólares es el botín del Estado, según los organismos internacionales. Pero a la ciudadanía les digo no que se va a acabar el mundo si cae el Partido Colorado, todos vamos a ser parte del gobierno”, manifestó Oviedo.

Describió como “impresionante” el recibimiento que tiene Miguel Prieto a lo largo del país y que está seguro que también los colorados se dan cuenta por eso están “apretando” para sacarlo de carrera.

“Muchas cosas pueden pasar (...) Esas preguntas siempre están, ahora más nos están apretando. No se piensa en el reemplazo, si llega a suceder algo vamos a hacer. Pero ahora no se piensa en la posibilidad porque vamos a restarle las fuerzas a Miguel. Él tiene todas las pruebas para defenderse”, remarcó Oviedo.

Junto a Prieto debe estar un liberal en la chapa presidencial

Sobre una eventual dupla presidencial y las figuras políticas que ya manifestaron su intención de ser candidatos a presidente, dijo que para él la chapa debe ser Miguel Prieto y un liberal.

“Es impresionante cómo lo reciben, cómo lo abrazan cómo rezan por él. Con respecto a las declaraciones de los liberales, está bien. Es un partido centenario, está muy bien lo que hacen, los discursos son muy fuertes. Pero en la práctica estamos fortaleciendo una alianza”, sostuvo el senador.

No obstante, José Oviedo agregó que el candidato a presidente por el cual su equipo político está trabajando desde las diferentes bases es Miguel Prieto y no ve otra opción.

“Nosotros tenemos el candidato que es Miguel, pero el discurso es una candidatura única de la oposición. El Partido Liberal debe estar en la chapa. Para nosotros debe ser Miguel Prieto y un liberal”, manifestó Oviedo.

Con respecto a Paraguayo Cubas y su pasado en el Partido Cruzada Nacional indicó que fue su hermano quien le influenció para lanzarse como candidato a senador y que encontró apertura con Payo. Sin embargo, lamentablemente Cruzada Nacional pasa por profundas crisis cada cierto tiempo.

“Payo se deshizo de mi. Él tuvo una discusión con alguien de mi equipo y tres días se dedicó en sus redes a hablar mal. Entonces yo opté por salir yo tengo una base a nivel nacional y debo responder por ellos por eso pasamos a Yo Creo que es el que tiene nuestro sistema de hacer política”, manifestó el parlamentario.