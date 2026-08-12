Disputas en Diputados: ¿Beto Ovelar es el “mero mero” o un “arquero campaña”?

El partido sigue reñido entre el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) y las bancadas cartistas en Diputados por ver quién se queda con el “trofeo” de la aprobación del préstamo de US$ 75 millones para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el financiamiento del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural, durante su estudio hoy en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

La pelea entre “Beto” Ovelar y los diputados cartistas lleva ya tres semanas, luego de que el senador fuera el día que se trataba el proyecto a pretender “controlar” la votación de los Diputados, lo que generó un fuego cruzado con artillería pesada que incluso envolvió a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

El que dio la patada inicial fue el diputado Raúl Benítez, que en realidad encendió a los diputados cartistas, ya que les “tocó la oreja” afirmando que al final “Beto” Ovelar sí era el “mero mero” de la Cámara Baja,

“Vos sabes que se equivocó Beto (Ovelar), él no es él ‘mero mero de Caaguazú’, había sido es el ‘mero mero de la Cámara de Diputados’, porque el milagro que logró, que sesionemos dos días consecutivos y tengamos quórum, es como para encuadrar”, afirmó Benítez.

El diputado opositor siguió echando sal a la herida, diciendo que “hay que pedirle probablemente todos los martes a Beto que venga y llame la lista” para lograr siempre tener quórum.

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Esto despertó a los cartistas, que cual barrabravas, reaccionaron con chiflidos por la disputa que mantuvieron con Ovelar, que los trató de “borrachos de poder”, de “hormonados” y “el celo del político es peor que el celo del jaikuaáva”.

“A los arqueros lo que les gusta atajar las pelotas”, dice Meza

Precisamente, el que le respondió a Benítez y, sobre todo a Ovelar fue el diputado aliado cartista y vicepresidente primero de la Cámara Baja, Hugo Meza.

“Le tengo una muy mala noticia al que me precedió en el uso de palabra (Benítez). El mero mero o los meros meros se llama Cámara de Diputados, que se tomó su tiempo y ha pedido una extraordinaria. Estamos acá para tratar, pero a nuestro tiempo, a nuestro pedido y al cargo de los compañeros que estuvieron peleando por este proyecto”, respondió Meza.

Sin embargo, la munición más pesada la descargó contra Beto Ovelar, a quien le respondió lo de los supuestos “celos” entre cartistas.

“Se dice que el celo del político es peor que el celo del Jaikuaava (del que sabemos). Esos que tiran para su arco, por eso algunos exteriorizan su oposición abierta. El problema de testosterona es difícil”, había dicho Ovelar.

“Hasta se habló de transgresiones y de alteraciones de testosterona. Y les quiero decir a ese senador que lo escuché atentamente y dijo con mucha pasión... se notaba que tenía mucho conocimiento de causa, que los celos entre machos y demás cosas, algunas alteraciones”, comenzó respondiendo Meza.

Ante esto, Meza contraatacó haciendo referencia a la condición de “arquero” de Beto Ovelar.

“Se notaba que tenía mucho conocimiento de causa, pero después me acordé que él era arquero. Y a los arqueros lo que les gusta atajar las pelotas. Pero esto no estamos para hablar de su vida privada, sus gustos o sus tratos”, sostuvo Meza.

Aguilera lo trató de “arquero campaña”

Por su parte, el vicelíder de la bancada de Honor Colorado y diputado por Guairá Alejandro Aguilera también atribuyó la pésima capacidad de consenso de Ovelar a su condición de “arquero campaña”, por salir a destiempo o fuera de lugar.

“Vino este correligionario (Beto Ovelar) que, como buen arquero campaña, oreko salida vai (tiene mala salida) y con sus intervenciones lo único que hizo fue enturbiar el proceso legislativo. Y lo único que casi logró fue que este proyecto se rechazara”, sostuvo Aguilera.

Aguilera también extendió la confrontación a la Cámara de Senadores -no solo a Ovelar-, recordándoles que ellos tratarán los proyectos a su tiempo, y no cuando quiera la Cámara Alta.

“No somos secretarios de la Cámara de Senadores. Esto no es una secretaría de la Cámara de Senadores. Y nosotros tenemos nuestros tiempos a la hora de tratar este proyecto”, remarcó Aguilera.

Este también salió al paso de otros cartistas que los acusaban de ser “conspiradores” contra el Gobierno de Santiago Peña por frenar el tratamiento de este proyecto, recordándoles que en el Senado, este mismo préstamo se postergó cuatro veces y la semana pasada, también dejaron sin quorum cuando debían tratar el préstamo de US$ 286 millones para el corredor bioceánico Sur.

“Resulta que somos conspiradores, que ponemos palo a la rueda y que estamos en contra del proyecto porque fulano ñandekó se arrobó el liderazgo o la creación de este proyecto. Pero nada más alejado de la verdad, señores, pero, por favor”, fustigó.

Sostuvo que “si vamos a utilizar la lógica Ovelar, quiere decir que la semana pasada ellos conspiraron en contra del vicepresidente Pedro Alliana” por no tratar el crédito para el corredor bioceánico Sur.