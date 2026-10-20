Payo toma la delantera e invita a su propia cumbre opositora para definir chapa presidencial

Pocas horas después de que el titular del PLRA, Alcides Riveros, comunicara un encuentro entre referentes de la oposición para la semana entrante, el líder de Cruzada Nacional lanzó su propia convocatoria. Según manifestó, la intención es definir un mecanismo de unidad con miras a las elecciones generales del 2028, por lo que remitió invitaciones a las agrupaciones políticas con representación en el Congreso.

Lea más: Presidenciales 2028: ¿Payo volvería al Senado?

¿A qué líderes y partidos políticos convocó Payo Cubas para la reunión?

Entre los destinatarios de las notas remitidas por Cubas figuran Desirée Masi, presidenta del Partido Democrático Progresista (PDP); Gloria Portillo, titular del Partido Encuentro Nacional (PEN); y Édgar Segovia, del Partido País Solidario (PPS).

Asimismo, convocó a Alcides Riveros, del PLRA; Gustavo Javier Rodríguez, del Partido Participación Ciudadana (PPC); Stephan Rasmussen, del Partido Patria Querida (PPQ); y a Francisco Arrúa, referente del movimiento Yo Creo.

¿Cuándo y dónde se realizará la cumbre de la oposición convocada por Paraguayo Cubas?

Según lo establecido en las notas oficiales, el encuentro entre los dirigentes opositores se llevaría a cabo el domingo 1 de noviembre, a partir de las 15:00, en el local del antiguo Bar Roma, ubicado en la intersección de las avenidas Colón y Cuarta, en Asunción.

El documento señala que la reunión tendrá como fin acordar el método de integración de la oposición con representación parlamentaria, con la meta de consensuar una chapa presidencial única para el 2028. Debido a limitaciones de espacio y logística, la organización solicitó a cada agrupación limitar su delegación a un máximo de tres representantes y confirmar asistencia antes del 23 de octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Cuál es el objetivo de la nueva cumbre opositora de cara a las elecciones 2028?

Semanas atrás, Cubas estuvo promocionando la conformación de una eventual chapa presidencial integrada por el gobernador de Central, el liberal Ricardo Estigarribia, y la senadora de Cruzada Nacional Yolanda Paredes.

La iniciativa en favor de la unidad genera contraste con la postura que el exlegislador adoptó en los comicios generales de 2023, cuando rechazó medirse en una interna a padrón abierto contra la dupla conformada por Efraín Alegre y Soledad Núñez.

En aquellas elecciones, Santiago Peña obtuvo la presidencia con 1.292.079 votos, mientras que Alegre cosechó 830.842 sufragios y Cubas alcanzó 692.663. La suma de ambas candidaturas opositoras representaba un total de 1.523.505 votos.