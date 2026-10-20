Diputados piden derogar resoluciones que prohíben materiales sobre género en las escuelas

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la fecha se aprobó el proyecto de declaración “que insta al Ministerio de Educación y Ciencias a derogar la resolución Nº 29.664/2017, que prohíbe la difusión y utilización de materiales referentes a la teoría y/o ideología de género en instituciones educativas, y la resolución Nº 1.803/2025, por la cual se amplía la resolución Nº 29.664/2017, en el marco de la prevención de la violencia contra las mujeres y del feminicidio”, presentado por la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario).

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La aprobación se dio sin mayor debate, ya que la proyectista hoy se ausentó por motivos de salud y ningún oficialista planteó oposición, por lo que la aprobación se dio en conjunto con el resto de declaraciones y pedidos de informes.

Si bien la resolución no tiene carácter vinculante, es decir, no obliga al MEC a acatarla, es un mensaje relevante para una cartera encabezada por el ministro Luis Ramírez, que precisamente protagonizó un papelón con materiales promovidos por grupos conservadores que describían a genocidas como Adolfo Hitler como un “político famoso” que “llegó muy alto”.

Entre otras cosas, la declaración sancionada insta a:

Incorporar en la currícula educativa de todos los niveles la perspectiva de igualdad de derechos del hombre y de la mujer, la no discriminación , el respeto a los derechos humanos y la formación en la resolución pacífica de conflictos.

Incluir en los planes de formación y actualización docente la detección precoz de la violencia contra las niñas y mujeres, así como mecanismos y protocolos para su abordaje .

Revisar y actualizar los libros de texto y materiales didácticos utilizados en el sistema educativo, con la finalidad de fomentar la igualdad de derechos, oportunidades, trato y resultados de las mujeres con relación a los hombres.

Entre las resoluciones que se solicitan derogar se encuentra la que Ortega, en la sesión pasada denominó, el “Decreto Riera”, ya que las prohibiciones a materiales fueron principalmente impulsadas en 2017, cuando el ahora ministro del Interior, pero titular de MEC en el gobierno de Horacio Cartes, impulsó la prohibición de materiales con el discurso del rechazo a la Ideología de Género.

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Con esa excusa, se proscribieron de las aulas materiales que procuraban una educación sexual más acorde a la realidad de los adolescentes y jóvenes, enseñando, por ejemplo, la importancia del uso del preservativo, mientras que el MEC planteaba alternativas utópicas y arcaicas como la abstinencia.