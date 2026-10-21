Ybycuí: conforman equipo de transición para recepción de documentos administrativos

El intendente electo y proclamado de este distrito, Tomás Fidelino Rivas Benítez, comunicó a la actual intendenta colorada, María Cristina Servín (HC), la nómina de los integrantes de su equipo de transición y solicitó documentación administrativa.
El equipo de transición está integrado por el abogado Javier Darío Acosta Salcedo, el licenciado Gustavo Recalde Cañete, el contador público Toribio Morel, Víctor Ramón González Britos y el licenciado Carlos Z. Ríos Coronel.
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Rivas Benítez solicitó a la ejecutiva actual que se autorice el ingreso de los integrantes de su equipo a las dependencias municipales desde el viernes 23 de octubre, a las 09:00, para reunirse con los responsables de cada área y conocer el estado de la gestión.
Documentos requeridos
Entre los documentos requeridos figuran el balance general, el estado de resultados, el presupuesto de 2026, la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos y la disponibilidad de caja y bancos.
Asimismo, se solicita a la jefa municipal otros documentos, como el estado de la deuda pública y la certificación de las transferencias del Gobierno Central, incluidos los royalties y los recursos provenientes de los juegos de azar, así como el inventario general de bienes.
La nota también solicita la nómina completa del personal permanente y contratado, así como un informe sobre las deudas con la Junta Municipal, los proveedores, la Caja de Jubilaciones, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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Además, pide el Plan Anual de Contrataciones, el listado de licitaciones y contratos, el detalle de juicios y demandas laborales, los convenios vigentes y el acceso a archivos físicos y digitales, sistemas informáticos, libros de actas, resoluciones y ordenanzas, con el fin de garantizar una transición ordenada y la continuidad de los servicios públicos.