Esperanza Martínez propone que la fiscala Teresa Sosa encabece investigación sobre títulos universitarios

La senadora opositora Esperanza Martínez propuso impulsar una investigación sobre las presuntas irregularidades en títulos universitarios y planteó conversar con la fiscala Teresa Sosa para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La legisladora cuestionó que, pese a la gravedad de las denuncias, todavía no se conozcan resultados de la evaluación informática y de la auditoría externa mencionadas por el ministro de Educación, en cuyo contexto habría personas investigadas.

Martínez planteó la necesidad de involucrar al Ministerio Público para profundizar las pesquisas y determinar las responsabilidades que correspondan. La propuesta surge en medio de las observaciones sobre títulos expedidos a estudiantes de carreras que no estaban habilitadas o que presentaban diferencias en sus cargas académicas y prácticas profesionales.

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Según los datos presentados ante la comisión, una revisión de 1.700 expedientes de seis universidades detectó 331 títulos con irregularidades. Además, otros 1.090 títulos requieren investigación para determinar si cuentan con el respaldo académico correspondiente. Estos casos pendientes de verificación no implican, por sí solos, que los documentos sean falsos.

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Senado exigirá respuestas a las universidades

En paralelo, la comisión especial del Senado prepara un proyecto de resolución para instar a las universidades a responder los pedidos de informes remitidos en el marco de la investigación.

Hasta el momento, aproximadamente la mitad de las universidades consultadas respondió a los requerimientos. También siguen pendientes respuestas de unas 200 instituciones estatales, entre ellas dependencias del Poder Judicial y del Ministerio Público.

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La comisión tiene plazo hasta noviembre para concluir sus trabajos y prevé solicitar una prórroga, que deberá ser aprobada por el pleno del Senado.

El objetivo es reunir la documentación necesaria para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y establecer si corresponde impulsar nuevas medidas ante las instituciones competentes.

Contralor pide suspender nuevas carreras

El Contralor General de la República, Camilo Benítez, recomendó frenar la habilitación de nuevas carreras hasta que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) cuente con capacidad para controlar a las universidades.

Una muestra de 1.700 expedientes de seis universidades detectó irregularidades en 331 títulos, según los datos expuestos ante la comisión especial del Senado que investiga los títulos falsos.