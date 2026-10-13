Esperanza Martínez: “Los nerviosos son los cartistas, ellos son hoy la bolsa de gatos”

La senadora Esperanza Martínez (PPC) aseguró que la oposición tiene condiciones para mantener la unidad con miras a las elecciones presidenciales de 2028, pese a las tensiones que podrían surgir por las candidaturas y las aspiraciones de los distintos sectores.

Tras los resultados de las elecciones municipales, la legisladora defendió la estrategia de alianzas entre partidos opositores y afirmó que la experiencia demuestra que la unidad puede dar resultados electorales.

“Los nerviosos son el cartismo y el Partido Colorado. Ellos son hoy la bolsa de gatos que siempre nos atribuyen a nosotros”, expresó en respuesta a una consulta sobre las posibilidades de que los sectores opositores se sienten a negociar una candidatura conjunta.

La legisladora se refirió a la crisis interna del cartismo y a la posibilidad de que el vicepresidente Pedro Alliana (ANR, HC) haya sidos descartado por Horacio Cartes como candidato presidencial para el 2028.

Esperanza Martínez defiende la unidad de la oposición para 2028

Martínez sostuvo que la estrategia de construir alianzas en distintos puntos del país tuvo un resultado positivo, especialmente en municipios considerados clave, como Asunción y Ciudad del Este. También mencionó el esfuerzo realizado en más de 120 municipios donde se conformaron alianzas opositoras.

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Aunque reconoció que en Encarnación no se obtuvo el resultado esperado, consideró que la tesis de la unidad salió fortalecida de las elecciones municipales. “¿Por qué vamos a abandonar la estrategia que dio resultados?”, cuestionó la senadora, al defender la continuidad de los acuerdos entre las fuerzas opositoras.

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Consultada sobre la posibilidad de repetir una experiencia similar a la de 2008, cuando la oposición logró articular una candidatura entorno a la figura de Fernando Lugo, que terminó con la hegemonía colorada en el Poder Ejecutivo, Martínez se mostró confiada en que los dirigentes puedan anteponer el objetivo electoral a sus intereses personales.

La senadora señaló que uno de los criterios centrales debe ser respaldar, en cada distrito, a la candidatura con mayores posibilidades de ganar, además de acordar un programa de gobierno conjunto. “En cada distrito teníamos que jugarnos a la persona que tenía las mayores chances de ganar, y después hacer un plan de gobierno conjunto, y trabajar juntos para gobernar y para producir resultados”, manifestó.

Martínez asegura que la oposición puede ganar en 2028

La senadora consideró que los resultados municipales constituyen un impulso para los sectores opositores y sostuvo que el desafío será consolidar los acuerdos electorales y evitar que las diferencias internas debiliten el proyecto común.

“Estoy casi segura que vamos a ganar en el 2028”, afirmó Martínez, quien calificó el escenario como esperanzador para la oposición.