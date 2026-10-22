Listas cerradas en la interna del PLRA: “es solo un tema de debate”, dice Alcides Riveros

El día de ayer, los diputados liberales Rodrigo Blanco y Pedro Gómez sugirieron que para las internas del partido, la dirigencia del PLRA debate blindar sus elecciones y volver al sistema de listas cerradas.

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En esa línea, el presidente del partido Alcides Riveros dijo que esa es una de varias propuestas que están recibiendo al interior del partido. “Estamos debatiendo y escuchando a todos los sectores y propuestas. Cuando el partido tome una decisión oficial y la presente en el Parlamento, recién ahí será una propuesta oficial del partido”, se desligó.

Posibles cambios

Sobre su postura personal sobre esa situación, simplemente dijo que en su rol como presidente del partido, debe escuchar a todos los sectores y que hasta el momento es simplemente una propuesta. “Nosotros como partido nos debemos al debate y puse eso a consideración para que se pueda estudiar, pero no se trata de volver a la lista sábana tradicional”, recalcó.

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“La idea es analizar y debatir una metodología en la que unas elecciones sean con listas cerradas y otras con listas abiertas, sin que esto constituya todavía un proyecto oficial del partido. Por el momento solo ha sido un tema de debate y no hay ninguna resolución oficial”, agregó el tiular del PLRA.

🔴 PLRA DEBATE VOLVER A LA LISTA SÁBANA, PERO AÚN NO HAY PROPUESTA OFICIAL



📌 El presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, confirmó que dentro de la nucleación se debate la posibilidad de introducir cambios en el sistema electoral y… pic.twitter.com/cXLq5ulnxN — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 22, 2026

Respecto a otros cambios que se puedan dar en la metodología de elecciones internas del partido, Riveros confirmó que se recibió una propuesta para que en lugar de tener los nombres nominales de los miembros quince días antes —lo cual a veces genera tergiversaciones—, figure únicamente el partido político, y sea el apoderado del partido quien presente los nombres el mismo día de las elecciones.

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“Se habló sobre los miembros de mesa. Esto busca precautelar el proceso contra eventuales ventas de votos tal como se hace en otros países”, refirió el titular de los liberales.

La chapa del 2028

En medio de los debates que se vienen dando sobre cómo se conformaría la chapa opositora con miras a las elecciones generales del 2028, Riveros dijo que la intención institucional es encabezar la dupla a la presidencia de la República. “Siguiendo la recomendación de los líderes históricos del partido, es muy importante contar con una hoja de ruta y un calendario a seguir, de modo que el partido reivindique la presidencia en la mesa de diálogo de la oposición y se llegue con un solo candidato surgido mediante un método de elección ya sea por alianza o concertación”, reflexionó.

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También dijo que recibieron la invitación del sector encabezado por Paraguayo Cubas para empezar a sentar las bases y las agendas de trabajo en conjunto para definir la candidatura. “Hoy a la mañana estaré viendo los detalles y hablaré con él (Payo) este fin de semana. Después de esa conversación, coordinaremos las acciones a tomar dentro del partido”, afirmó.

🔴 RIVEROS AFIRMA QUE EL PLRA BUSCA DEBATIR Y DEFINIR UNA POSICIÓN INSTITUCIONAL



📌 El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, explicó que la nucleación abrió un debate interno sobre distintos temas, entre ellos posibles cambios en el sistema… pic.twitter.com/3flCmBJh3r — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 22, 2026

Consultado acerca de conversaciones con otros sectores de la -potencial- alianza opositora, dijo que ellos como segunda fuerza política del país, impulsarán espacios de diálogo. “Participaremos en todas las reuniones, pero el objetivo primordial debe ser lograr cinco o seis puntos de coincidencia para un proyecto país y definir paralelamente el método de elección, para no limitarnos únicamente a debatir sobre candidaturas”, refirió el exintendente de Fernando de la Mora.

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Unidad interna

Sobre el proceso de unidad interna que están llevando dentro del partido dijo que: “Hace tres meses que asumí la presidencia y estamos trabajando firmemente en el proceso de unidad del partido. Ha quedado demostrado que ir por cuerdas separadas no da buenos resultados, y estamos reconstruyendo un partido que encontramos anímicamente, moralmente y económicamente destrozado”, subrayó.

🔴 PLRA BUSCA ENCABEZAR LA CHAPA PRESIDENCIAL DE LA OPOSICIÓN



📌El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, afirmó que el liberalismo mantiene firme su intención de postular a un candidato a la Presidencia de la República.



🗣️ Riveros señaló que… pic.twitter.com/g8Kz4ElRzT — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 22, 2026

“Es una gran responsabilidad llevar la presidencia del partido y del directorio dar la confianza necesaria para lograr esa unidad total, la cual ya se reflejó en las elecciones del 4 de octubre donde trabajamos todos juntos sin distinción de movimientos”, finalizó.