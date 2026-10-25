Peña defiende acuerdo con EE.UU. sobre energía y tierras raras para “superinteligencia”

“Paraguay tomó la decisión de ser un protagonista en lo que va a ser la tecnología que va literaltemente a definir el siglo XXI. La superinteligencia es lo que va a definir, así como el vapor fue fundamental en la primera revolución industrial, así como la energía eléctrica fue fundamental, la superinteligencia es lo que va a definir nuestro siglo actual. Y Paraguay quiere ser un protagonista”, manifestó.

Así expresó el presidente Santiago Peña este fin de semana en un recorrido por la zona de obras en la ciudad de Luque, al defender la firma con Estados Unidos de América que dio la bienvenida a Paraguay como el vigésimo sexto signatario de la Declaración de la Pax Silica.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, firmó el viernes pasado en nombre de Paraguay, en una ceremonia en el Departamento de Estado en Washington, D.C., junto con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, la alianza Pax Silica, “dando inicio así a la participación de Paraguay en la iniciativa”.

La empresa que vendrán a instalarse

El presidente dijo que Paraguay integrará Paz Silica junto a otros 25 países del mundo. Señaló, además, que en la visita del vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien visitó la hidroeléctrica de Itaipú, se confirmó que empresas norteamericanas como Crusoe vendrán a instalarse en Paraguay.

En otro momento, Peña expresó que otro de los componentes más importantes para generar los mayores beneficios en Paraguay es el capital humano.

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Mencionó, por ejemplo, la creación de la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán, un proyecto fundamental porque ahí se formarán los ingenieros. “Finalmente son los que van a desarrollar la tecnología que va a estar construida sobre estos enormes data centers y centros de cómputo que le pondrá a Paraguay en una situación totalmente diferente. Por muchos años, desde que se inauguraron las represas de Itaipú, de Yacyretá, de Acaray, uno de los grandes problemas o el gran problema que tenía el Paraguay era que la energía hidroeléctrica no se podía almacenar ni se podía exportar”, manifestó.

Peña señaló que mediante la “superinteligencia” y los centros de cómputo, Paraguay deja de simplemente consumir energía, sino que transforma energía en cómputos que “pueden ser vendidos a cualquier parte del mundo”.

De acuerdo con los datos del Viceministerio de Minas y Energía (VMME) de Paraguay y de la Cámara Paraguaya de Minería (Capami), Paraguay no posee reservas certificadas ni un mapa detallado, sino indicios geológicos y muestras de prospección que apuntan a la presencia del conjunto de las 17 tierras raras (los 15 lántánidos junto con el escandio) y el itrio en formaciones rocosas específicas del subsuelo nacional.

¿Qué es Pax Silica?

Conforme a los datos del Departamento de Estado, Pax Silica es la iniciativa insignia del Departamento de Estado en materia de IA y seguridad de la cadena de suministro, que promueve un nuevo consenso sobre seguridad económica entre aliados y socios de confianza.

“Si el siglo XX se basó en el petróleo y el acero, el siglo XXI se basa en la computación y los minerales que la alimentan. Esta declaración histórica proclama un nuevo consenso en materia de seguridad económica que garantiza que socios alineados construyan el ecosistema de IA del mañana, desde la energía y los minerales críticos hasta la fabricación y los modelos de alta tecnología”, expresó Jacob Helberg, subsecretario de Asuntos Económicos del Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio.

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Declaración de sílice de Pax

“Reafirmamos nuestro compromiso compartido de promover la prosperidad mutua, el progreso tecnológico y la seguridad económica de nuestros pueblos”.

“Reconocemos que una cadena de suministro fiable es indispensable para nuestra seguridad económica mutua. Asimismo, reconocemos que la inteligencia artificial (IA) representa una fuerza transformadora para nuestra prosperidad a largo plazo y que los sistemas fiables son esenciales para salvaguardar nuestra seguridad y prosperidad comunes”.

“Reconocemos que la revolución tecnológica en IA se está acelerando, reorganizando cada vez más la economía mundial y transformando las cadenas de suministro globales. Creemos que el valor económico y el crecimiento fluirán a través de todos los niveles de la cadena de suministro global de IA, generando oportunidades y demanda históricas de energía, minerales críticos, manufactura, hardware tecnológico, infraestructura y nuevos mercados aún por descubrir”.

“Con este espíritu, declaramos nuestra visión compartida de profundizar nuestra alianza económica mediante esfuerzos conjuntos en materia de prácticas de seguridad de las inversiones, infraestructura e incentivos”.

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“Fomentamos los esfuerzos para colaborar en pilares estratégicos de la cadena de suministro tecnológico global, que incluyen, entre otros, aplicaciones y plataformas de software, modelos fundamentales de vanguardia, conectividad de la información e infraestructura de red, computación y semiconductores, fabricación avanzada, logística de transporte, refinación y procesamiento de minerales y energía”.

“Creemos en movilizar el inmenso poder creativo y financiero de la industria privada y el emprendimiento para lograr una mayor prosperidad para nuestros ciudadanos, una nación más fuerte y cadenas de suministro más seguras. Buscamos enfoques y soluciones escalables para la seguridad de la cadena de suministro, aprovechando las fortalezas industriales y tecnológicas complementarias de empresas estratégicas de nuestras respectivas economías”.

“Apoyamos la promoción de un ecosistema compartido y de confianza de desarrolladores y proveedores de IA para revitalizar las industrias tradicionales y abrir nuevos mercados y servicios para la prosperidad duradera de nuestros pueblos”.

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“Creemos que la verdadera seguridad económica requiere reducir las dependencias excesivas y forjar nuevas relaciones con socios y proveedores confiables comprometidos con prácticas de mercado justas. Al mismo tiempo, nos esforzaremos por brindar acceso a socios de confianza a todo el abanico de avances tecnológicos que están transformando la economía de la IA”.

“Comprendemos la importancia de abordar las prácticas no mercantiles que socavan la innovación y la competencia leal. Creemos que la coordinación es esencial para proteger la inversión privada de las distorsiones del mercado derivadas del exceso de capacidad y las prácticas de dumping desleales, y para preservar la igualdad de condiciones para la innovación y el crecimiento. Entendemos la importancia de la cooperación en la aplicación de nuestras respectivas políticas para proteger las tecnologías sensibles y la infraestructura crítica del acceso, la influencia o el control indebidos”.

“En este sentido, pretendemos seguir fortaleciendo la cooperación en materia de seguridad económica y nacional, incluyendo la adopción de medidas complementarias, según corresponda, para abordar las políticas y prácticas ajenas al mercado y mejorar la seguridad de las inversiones”.

“Nuestro objetivo es construir e implementar redes de información confiables, que incluyan sistemas de tecnología de la información y la comunicación, cables de fibra óptica y centros de datos”.

“Mediante esta cooperación, buscamos una alianza económica integral para construir un orden de seguridad económica basado en la confianza, la complementariedad tecnológica, los intereses compartidos y un compromiso común con un futuro más próspero”.

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