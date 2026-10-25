Política
25 de octubre de 2026 - 07:00

Plantean juzgados especializados contra feminicidios en Paraguay para evitar que la burocracia mate

Zapatos rojos en escaleras del Palacio de Justicia, mientras un grupo de mujeres coloca un banner con mensaje de protesta.
Las mujeres siguen muriendo en manos de sus parejas o ex parejas por que las instituciones llegan tarde en la protección.

Los casos de feminicidio no se detienen y las agresiones contra las mujeres en nuestro país son cada vez más violentas. Lamentablemente, la respuesta estatal en materia de protección suele llegar tarde; un claro ejemplo es el caso de Deisy Paola.

Por María Teresa Blanco
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A diez años de la promulgación de la Ley N° 5.777 “De Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de violencia”, la problemática de la violencia hacia las féminas no disminuye, sino que incluso hubo años en los que aumentó.

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En lo que va del 2026, ya se tuvieron 21 casos de feminicidios, 28 tentativas de feminicidio y quedaron huérfanos 36 menores.

Si bien, la ley de protección integral es una herramienta para la prevención la desidia de las instituciones estatales que deben garantizar la protección a las mujeres es alarmante.

Un ejemplo claro fue el de Deisy Paola Giménez Segovia (22 años), joven estudiante de derecho, quien denunció la violencia que recibía, pero el Estado paraguayo le falló y la mujer fue asesinada por su ex pareja.

La reconstrucción de las actuaciones en este caso demuestra que la joven cumplió con cada uno de los pasos legales que exige el sistema, pero la respuesta institucional no habría sido efectiva para evitar su muerte.

Datos sobre los casos de feminicidio en Paraguay.
Datos sobre los casos de feminicidio en Paraguay.

Proyecto de ley de juzgados especializados: Cómo funcionarán y qué atención brindarán a las víctimas

Debido a los 21 casos registrados en lo que va del 2026; y a que incluso se tuvieron tres feminicidios en menos de quince días, en la Cámara de Senadores “reflotaron” un proyecto de ley que busca crear juzgados especializados, con lo cual prometen celeridad en los pedidos de protección.

Similar iniciativa ya había sido presentada en el 2024, pero con argumentos sumamente machistas y hasta ridículos, la bancada oficialista con sus satélites en ambas cámaras del Congreso Nacional desvirtuaron completamente el proyecto.

En vez de protección a las mujeres, sancionaron el proyecto de ley N° 7472 que “crea Juzgados y Tribunales Especializados en materia de violencia dentro del grupo familiar” en abril del 2025. Afortunadamente, el Poder Ejecutivo vetó dicho mamotreto pues podría crear un caos jurídico.

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Con la presentación del nuevo proyecto se busca mantener de forma estricta la especificidad de la protección a la mujer.

Resumen del proyecto de ley presentado en el Senado.
Resumen del proyecto de ley presentado en el Senado.

Se plantea que estos juzgados cuenten con jueces, fiscales, psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales para mitigar la burocracia estatal y dar atención integral inmediata a las mujeres que denuncian ser víctimas de sus parejas o exparejas.

También se proyecta que con la especialización judicial no solo se de celeridad a los casos reales, sino que permita que, con la capacitación de los operadores de las instituciones estatales, estos identifiquen y desestimen rápidamente las denuncias falsas.

¿Quiénes apoyan la creación de juzgados especializados y cuándo se tratará en el Senado?

La iniciativa de crear juzgados especializados se volvió a reflotar en la Cámara de Senadores y los proyectistas son los siguientes:

  • Lilian Samaniego (ANR).
  • Juan Afara (ANR).
  • Hermelinda Alvarenga (PLRA).
  • Esperanza Martínez (PPC).
  • Yolanda Paredes (PCN).
  • Blanca Ovelar (ANR).
  • Arnaldo Samaniego (ANR).
  • Rafael Filizzola (PDP).
  • Ever Villalba (PLRA).
  • Líder Amarilla (PLRA).
  • Celeste Amarilla (PLRA).
  • José Oviedo (Yo Creo).
  • Rubén Velázquez (Yo Creo).
  • José “Pakova” Ledesma (PLRA).
  • Lizarella Valiente (ANR).
  • Guadalupe Aveiro (ANR).
  • Lucía Mendoza (PCN).
  • Eduardo Nakayama (PLRA).

El proyecto sería analizado el próximo 28 de octubre en la Cámara Alta. La senadora Lilian Samaniego pidió a los senadores y a los diputados mirar con detenimiento la problemática y aprobar la iniciativa que podría ayudar a zanjar la excesiva burocracia que sigue matando a las mujeres.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.