Plantean juzgados especializados contra feminicidios en Paraguay para evitar que la burocracia mate

A diez años de la promulgación de la Ley N° 5.777 “De Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de violencia”, la problemática de la violencia hacia las féminas no disminuye, sino que incluso hubo años en los que aumentó.

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En lo que va del 2026, ya se tuvieron 21 casos de feminicidios, 28 tentativas de feminicidio y quedaron huérfanos 36 menores.

Si bien, la ley de protección integral es una herramienta para la prevención la desidia de las instituciones estatales que deben garantizar la protección a las mujeres es alarmante.

Un ejemplo claro fue el de Deisy Paola Giménez Segovia (22 años), joven estudiante de derecho, quien denunció la violencia que recibía, pero el Estado paraguayo le falló y la mujer fue asesinada por su ex pareja.

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La reconstrucción de las actuaciones en este caso demuestra que la joven cumplió con cada uno de los pasos legales que exige el sistema, pero la respuesta institucional no habría sido efectiva para evitar su muerte.

Proyecto de ley de juzgados especializados: Cómo funcionarán y qué atención brindarán a las víctimas

Debido a los 21 casos registrados en lo que va del 2026; y a que incluso se tuvieron tres feminicidios en menos de quince días, en la Cámara de Senadores “reflotaron” un proyecto de ley que busca crear juzgados especializados, con lo cual prometen celeridad en los pedidos de protección.

Similar iniciativa ya había sido presentada en el 2024, pero con argumentos sumamente machistas y hasta ridículos, la bancada oficialista con sus satélites en ambas cámaras del Congreso Nacional desvirtuaron completamente el proyecto.

En vez de protección a las mujeres, sancionaron el proyecto de ley N° 7472 que “crea Juzgados y Tribunales Especializados en materia de violencia dentro del grupo familiar” en abril del 2025. Afortunadamente, el Poder Ejecutivo vetó dicho mamotreto pues podría crear un caos jurídico.

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Con la presentación del nuevo proyecto se busca mantener de forma estricta la especificidad de la protección a la mujer.

Se plantea que estos juzgados cuenten con jueces, fiscales, psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales para mitigar la burocracia estatal y dar atención integral inmediata a las mujeres que denuncian ser víctimas de sus parejas o exparejas.

También se proyecta que con la especialización judicial no solo se de celeridad a los casos reales, sino que permita que, con la capacitación de los operadores de las instituciones estatales, estos identifiquen y desestimen rápidamente las denuncias falsas.

¿Quiénes apoyan la creación de juzgados especializados y cuándo se tratará en el Senado?

La iniciativa de crear juzgados especializados se volvió a reflotar en la Cámara de Senadores y los proyectistas son los siguientes:

Lilian Samaniego (ANR).

Juan Afara (ANR).

Hermelinda Alvarenga (PLRA).

Esperanza Martínez (PPC).

Yolanda Paredes (PCN).

Blanca Ovelar (ANR).

Arnaldo Samaniego (ANR).

Rafael Filizzola (PDP).

Ever Villalba (PLRA).

Líder Amarilla (PLRA).

Celeste Amarilla (PLRA).

José Oviedo (Yo Creo).

Rubén Velázquez (Yo Creo).

José “Pakova” Ledesma (PLRA).

Lizarella Valiente (ANR).

Guadalupe Aveiro (ANR).

Lucía Mendoza (PCN).

Eduardo Nakayama (PLRA).

El proyecto sería analizado el próximo 28 de octubre en la Cámara Alta. La senadora Lilian Samaniego pidió a los senadores y a los diputados mirar con detenimiento la problemática y aprobar la iniciativa que podría ayudar a zanjar la excesiva burocracia que sigue matando a las mujeres.