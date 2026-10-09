Feminicidio en Lambaré: jueza revela el infierno y amenazas que sufrió Deisy Giménez

A medida que avanzan las horas tras el trágico feminicidio que costó la vida a Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, salen a la luz detalles del calvario que la joven venía padeciendo en silencio a manos de su expareja y presunto asesino, Aldo Alexis Duarte Moreira (26).

La jueza de Paz de J. Augusto Saldívar, Lidia Fariña, habló con ABC TV y relató el itinerario judicial que recorrió la víctima buscando desesperadamente protección estatal antes de ser asesinada a balazos cuando se dirigía a su puesto de trabajo en la ciudad de Lambaré.

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La reconstrucción de las actuaciones demuestra que la joven cumplió con cada uno de los pasos legales que exige el sistema, pero la respuesta institucional no habría sido efectivo para evitar la tragedia.

La jueza detalló que Deisy Paola acudió a la Comisaría 32ª de Posta Ybycuá el pasado 17 de septiembre para radicar la denuncia por violencia contra el agresor. Al día siguiente, la Oficina de Atención Permanente le otorgó una medida de protección de urgencia que incluía una orden de restricción de acercamiento de 500 metros y la prohibición absoluta de que el hombre se comunicara con ella por llamadas, mensajes o redes sociales.

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A pesar de estas restricciones judiciales, el sujeto ignoró sistemáticamente las órdenes de los magistrados y continuó con el acoso. Ante esta situación, la joven relató lo acontecido y se dio la apertura de una causa por desacato ante el Ministerio Público.

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Cinco años de relación, cinismo en la audiencia y amenazas a la madre

Uno de los momentos más reveladores de la investigación ocurrió durante la audiencia de ratificación de pruebas celebrada en la sede judicial. Deisy Paola se presentó al juzgado acompañada por su abogada, su madre, doña Adolfina Giménez, y su hermana menor de edad, para ratificar las denuncias y exponer el incumplimiento de las medidas por parte de su agresor.

En esa misma diligencia, la víctima reveló que mantenía una relación de cinco años con Duarte, caracterizada por episodios de celos, violencia e intimidación persistente.

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Lo que más llamó la atención de las autoridades fue la actitud fría y desafiante del denunciado durante la audiencia. Aldo Alexis Duarte se presentó ante el juzgado, negó rotundamente todas las acusaciones y arremetió directamente contra la familia de la joven.

Al enterarse de que la madre de Deisy Paola testificaría en su contra para respaldar los pedidos de auxilio de su hija, el sospechoso exigió copias de todo el expediente judicial y anunció que querellaría a su suegra por “falso testimonio”.

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“Estamos consternados, no es fácil esta situación”, expresó la jueza Fariña, visiblemente afectada por el trágico desenlace de un expediente que acababan de tramitar.

La orden por desacato que no llegó

Mientras se ultimaba los detalles para extender las medidas de seguridad y comunicar formalmente la denuncia por desacato a la Fiscalía para que ordene la detención del sospechoso, el agresor decidió dar el golpe fatal. El 7 de octubre se cominicó al Ministerio Público y se pidio investigar la comisión de desacato.

Posteriormente, el jueves 8 de octubre, de noche, Duarte montó guardia a bordo de un vehículo Toyota Runx blanco en las inmediaciones del barrio Santa Lucía de Lambaré, donde le cerró el paso a la joven y la ejecutó a tiros en la vía pública.