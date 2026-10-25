¿Regresa Efraín Alegre? El cargo al que apuntaría en 2028

Alegre fue presidente de la Cámara de Diputados y en 2008 resultó electo senador, cargo que ocupó brevemente tras ser convocado por el entonces presidente Fernando Lugo para asumir como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Permaneció al frente del MOPC hasta 2011, en el marco del gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC).

Posteriormente, se consolidó como el principal referente electoral del PLRA, imponiéndose en todas las internas liberales durante una década.

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En 2013 encabezó la chapa presidencial junto a Rafael Filizzola (PDP), oportunidad en la que fue derrotado por Horacio Cartes. En 2018 volvió a competir en dupla con Leo Rubín (Frente Guasu) y perdió ante Mario Abdo Benítez. Finalmente, en 2023 se presentó en fórmula con Soledad Núñez dentro de la Concertación Nacional, donde cayó ante Santiago Peña.

Si bien en los comicios de 2013 y 2023 otras candidaturas opositores restaron votos a la chapa liberal —como las de Mario Ferreiro y Paraguayo Cubas, respectivamente—, en 2018 Alegre logró aglutinar a la mayor parte de la oposición y, aun así, no alcanzó la victoria.

¿Por qué fue destituido de la presidencia del PLRA?

En paralelo a sus campañas presidenciales, Alegre fue electo titular del PLRA en 2016 y reelecto en 2021. Sin embargo, no pudo culminar su segundo mandato. Tras la tercera derrota consecutiva en las elecciones generales de 2023, la Convención Nacional del partido resolvió destituirlo del cargo.

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A la par de las críticas internas en el liberalismo, en las redes sociales proliferan frecuentes bromas sobre sus intervenciones públicas, recordando ocasiones en las que se declaró “ganador moral” de los comicios de 2018 o sus posturas en las que no reconoció formalmente sus derrotas electorales.

El cargo que buscaría Alegre

En este contexto Nicolás Barrios, miembro del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y concejal del municipio de Tomás Romero Pereira, anunció en sus redes sociales que el Frente de Integración Liberal (FIL) —sector liderado por Efraín Alegre— realizará una asamblea departamental. En dicho encuentro se oficializará la presentación de Alegre como candidato a la Cámara de Senadores para las elecciones generales de 2028.