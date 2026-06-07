Tras la era “Alegre vs. Llano” y tres derrotas, el PLRA define hoy su hoja de ruta para el 2028

El PLRA, la fuerza opositora más grande del país con casi 139 años de fundación, tiene como desafío alcanzar las 100 intendencias en las elecciones municipales de 2026.

También busca ser el pilar principal de una oposición para derrotar al Partido Colorado en 2028. Sin embargo, esta agrupación vive en un permanente estado de división, con deudas y la amenaza de ser absorbida por el cartismo.

En las últimas elecciones municipales 2021-2026, de 261 municipios, el PLRA se quedó con 77 distritos, pero varios intendentes cambiaron de partido o siguen instrucciones del oficialismo cartista. En estos comicios, el Paraguay tiene 263 municipios gracias a que las creaciones de distritos pararon con la absorción de fondos de Royalties y Fonacide para Hambre Cero.

Candidatos a presidir el PLRA

Los afiliados liberales podrán elegir hoy a siete aspirantes a presidir la agrupación, los miembros de su Directorio y a sus convencionales, entre otros cargos de base por los próximos cinco años. Por ende, hoy también se define la hoja de ruta para las elecciones generales del 2028.

Entre los siete aspirantes a liderar el PLRA, las tres principales fuerzas son encabezada por:

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Ever Villalba (Lista 9): Senador y líder del movimiento Efraín Alegre y otros sectores. Su discurso apunta a hacer una oposición radical y de confrontación al cartismo para frenar la corrupción del gobierno. Senador y líder del movimiento Frente Radical , aliado de las fuerzas restantes dey otros sectores. Su discurso apunta a hacer una oposición radical y de confrontación al cartismo para frenar la corrupción del gobierno.

Alcides Riveros (Lista 3) : Intendente saliente de Fernando de la Mora, es respaldado por el líder del Movimiento “ Ricardo Estigarribia . Este sector está integrado por las fuerzas restantes del llanismo y los efraínistas arrepentidos. Su discurso habla de recuperar la mística ganadora; la construcción de la gran victoria en las elecciones municipales y conquistar el Palacio de López en el 2028. : Intendente saliente de Fernando de la Mora, es respaldado por el líder del Movimiento “ Nuevo Liberalismo ”, el aspirante presidencial 2028 y gobernador de Central,. Este sector está integrado por las fuerzas restantes del llanismo y los efraínistas arrepentidos. Su discurso habla de recuperar la mística ganadora; la construcción de la gran victoria en las elecciones municipales y conquistar el Palacio de López en el 2028.

Dionisio Amarilla (Lista 3): Senador aliado de Horacio Cartes y Santiago Peña. Lidera el movimiento Senador aliado de Horacio Cartes y Santiago Peña. Lidera el movimiento Diálogo Azul , integrado por liberocartistas, que siempre queda en tercer lugar. Habla de sacar al PLRA de la crisis, devolverle la formalidad y usar su experiencia como administrador de la UNA. Confirmó que su objetivo es evitar que el presidenciable Miguel Prieto (Yo Creo) se alíe con el PLRA y hacer alianzas con el gobierno.

Salir de la era Llano-Alegre

Con esta elección, el PLRA también debería dejar atrás su largo periodo de casi 15 años de luchas y derrotas electorales propiciadas entre el exsenador Blas Llano y Efraín Alegre, extitular de la agrupación y presidenciable opositor perdedor del 2013, 2018 y 2023.

De esta manera, el 2028 asoma la posibilidad que el PLRA tenga una conducción que le permita repetir el fenómeno de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), que ganó las elecciones presidenciales en 2008 gracias a que la Convención Liberal aceptó formar la chapa presidencial Lugo-PLRA.

No obstante, y pese a que los liberales encabezaron las concertaciones opositoras en tres elecciones y tres derrotas electorales, todavía tiene en sus filas a dirigentes que rechazan ser “furgón de cola”.

Un camino de 14 años de conflictos

Llano y Alegre se enfrentan desde las “urnas delivery” en 2012 por la candidatura presidencial del 2013 y ambos se declararon ganadores en una jornada marcada por las denuncias de fraude. Llano renunció y cedió.

El compañero de fórmula de Alegre en 2013 fue Rafael Filizzola (PDP). Horacio Cartes (ANR, HC) ganó las elecciones (45%) y Alegre (37%) se declaró responsable de la derrota. Mario Ferreiro tuvo el 5% y Aníbal Carrillo el 3%. Blas Llano renunció a la presidencia del PLRA.

En 2016, Alegre ganó la presidencia partidaria hasta el 2021 contra el candidato de Blas Llano, Líder Amarilla.

En 2017, una incidentada convención en Caaguazú rechazó apoyar la reelección. Sin embargo, Llano se alió con Lugo y con Cartes para impulsar la reelección por enmienda constitucional, que acabó con el Congreso parcialmente quemado y un mártir en la sede del PLRA.

En 2018, Alegre vuelve a ganar la candidatura presidencial por el PLRA y su compañero de fórmula opositor fue Leo Rubín (Frente Guasu). Perdió con 45% ante Mario Abdo Benítez (ANR) que obtuvo el 48%. Juan Bautista Ybañes tuvo el 3%.

En 2021, Alegre es reelecto, pero por estrecho margen, como presidente del PLRA. El candidato respaldado por Llano fue Salyn Buzarquis.

En 2023, Alegre vuelve a ganar la candidatura para la Presidencia de la República por el PLRA y su compañera de fórmula fue Soledad Núñez, exministra de Viviendas de Cartes. Vuelve a perder con el 27% esta vez contra Santiago Peña y su 42%. Payo Cubas tuvo el 22% de los votos.

Ese mismo año, Llano impulsa una Convención en que destituyen a Alegre de la presidencia del PLRA.