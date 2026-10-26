El mensaje de Fernando Lugo a Lula tras su victoria: “Ganamos todos”

El expresidente Fernando Lugo -que gobernó el país desde el 2008 hasta el 2012- siempre mostró una cercanía hacia el ahora reelecto presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

Históricamente, Lula participó de la asunción de Fernando Lugo en su carácter de mandatario y ambos también se mostraron cercanos durante la enfermedad del entonces mandatario paraguayo que siguió el tratamiento por cáncer linfático en Brasil.

Tras la victoria del brasileño en el balotaje de las elecciones en el vecino país, el exobispo y exsenador paraguayo escribió un mensaje para su “querido compañero Lula”.

“Hoy mi corazón está con ustedes. Hoy sentimos todos los que luchamos por una América Latina más justa, que hemos ganado una batalla histórica”, empieza.

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Lugo habla de victoria “moral”

“Conozco tu dolor, Lula. Conozco la persecución, la cárcel injusta, el intento de borrarnos de la historia. A mí también quisieron callarme. Pero como te dije siempre, compañero, el pueblo no abandona a quien nunca abandonó al pueblo”, menciona Lugo en una posible referencia a su destitución mediante un juicio político en 2012.

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También sostiene que la victoria de Lula en la segunda vuelta “no es solo electoral”, sino también tiene un carácter “moral”. “Es la victoria de la democracia sobre la barbarie. Es la victoria de los que tienen hambre contra los que sembraron odio. Es la victoria de la vida”, agrega.

Asimismo, recuerda de que él y Lula son “compañeros de lucha de hace muchos años”, ya que también comparten “el sueño de ver a nuestros pueblos de pie, con tierra, con trabajo, con dignidad”.

“Ese sueño que nos une a los paraguayos y a los brasileños, a los campesinos sin tierra y a los obreros de las fábricas, hoy está más vivo que nunca. Desde mi Paraguay querido, abrazo a cada militante que no bajó los brazos. Esta victoria les pertenece. Y nos ilumina a todos. Hoy ganó Brasil. Hoy ganó la democracia. Hoy ganamos todos”, concluye el mensaje de Lugo.

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