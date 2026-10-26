El mensaje de Horacio Cartes a Lula tras su victoria presidencial en Brasil

Durante la segunda vuelta de elecciones en Brasil, la candidatura de Luiz Inácio Lula Da Silva se impuso ayer ante la del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, por lo que el actual mandatario seguirá siendo presidente del vecino país.

Su nuevo mandato presidencial iniciará el 5 de enero del 2027 y se debe extender hasta el 5 de enero del 2031.

Entre las personas en nuestro país que se pronunciaron por la reelección de Lula, este lunes el expresidente Horacio Cartes extendió un “saludo”.

“Saludo con afecto al presidente reelecto de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con mis mejores deseos de éxito en su gestión y con la convicción de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad, cooperación e integración entre Paraguay y Brasil”, escribió en redes sociales.

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Horacio Cartes y Lula

Horacio Cartes y Lula Da Silva no coincidieron al mismo tiempo como mandatarios, ya que Cartes fue presidente en nuestro país desde el 15 de agosto de 2013 hasta el 15 de agosto de 2018, mientras que Lula fue presidente de Brasil en sus dos primeros mandatos desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2010.

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De igual manera, en el año 2015, el brasileño había sido invitado a Paraguay para acto internacional con el objetivo festejar los 10 años del programa Tekoporã.

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