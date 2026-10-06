TSJE proclama oficialmente a Sole Núñez como intendenta de Asunción

El Tribunal Electoral constituido por Lilian Rojas, Miryam González y Modesto Núñez tras culminar con la verificación de actas en capital, declaró oficialmente a Soledad Núñez, candidata por la Alianza Juntos por Asunción, como la nueva intendenta electa de la capital.

Esta decisión confirma formalmente los resultados preliminares informados por el sistema de transmisión de resultados tras los comicios del pasado domingo. La resolución ratifica la victoria de la Alianza y marca el cierre del recuento oficial para el cargo del Ejecutivo municipal.

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El próximo 3 de noviembre, Soledad Núñez asumirá oficialmente sus funciones al frente de la Municipalidad de Asunción.

Definición de la Junta Municipal

El Tribunal Electoral emitió el Acuerdo y Sentencia que valida todo el proceso electoral, donde los magistrados ratificaron la legalidad de los votos emitidos tanto para el cargo de intendente como para las bancas del legislativo municipal.

En este sentido, se procedió a la formalización de la nómina de los candidatos electos que ocuparán las bancas en la Junta Municipal. La lista final designa a un total de 24 concejales titulares e igual número de suplentes que acompañarán la gestión.

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A partir de esta misma tarde comenzarán con las labores de cómputo y juzgamiento de las actas correspondientes al departamento Central, el cual abarca 19 municipios.

Conformación de concejales titulares

La lista definitiva de los 24 miembros titulares incluye a los representantes electos de las distintas fuerzas políticas que asumirán la Junta Municipal. A continuación se detalla la nómina completa dada a conocer por el tribunal:

Partido Colorado: Gerardo Daniel Benítez Ayala.

Partido Colorado: Jorge Sebastián Radice Sanabria.

Alianza Unidos por Asunción: Álvaro Matías Grau Martínez.

Partido Colorado: Miguel Sosa Cabañas.

Partido Colorado: Mario Daniel Fernández Morales.

Partido Liberal Radical Auténtico: Augusto Isidro Concepción Wagner Lescano.

Alianza Unidos por Asunción: Juan Sebastián Garay Medina.

Partido Colorado: Constantino Adolfo Ayala Penayo.

Partido Colorado: Diego Adolfo Sotomayor De la Cueva.

Alianza Unidos por Asunción: Mauricio Maluff Masi.

Partido Colorado: Marcelo Faustino Centurión Velilla.

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Partido Colorado: Axel Karim Mongelós González.

Partido Liberal Radical Auténtico: Fiorella María Forestieri Alvarenga.

Partido Colorado: Carlos Adolfo Morel Gadea.

Alianza Unidos por Asunción: Pablo Manuel Callizo Bedoya.

Partido Colorado: Cynthia Carolina Romero de Argaña.

Partido Colorado: Óscar David Rodríguez Ferreira.

Alianza Unidos por Asunción: Heder Maximiliano Seiferheld Chaparro.

Partido Colorado: Nasser Esgaib Ortega.

Partido Liberal Radical Auténtico: Víctor Ramón Ortiz Romero.

Partido Colorado: César Eduardo Escobar Gubo.

Alianza Unidos por Asunción: Noelia Díaz Esquivel.

Partido Colorado: Mariano Ariel Cáceres.

Partido Colorado: Óscar Ariel Noldin Núñez.

Junto con esta nómina principal, la resolución incluye la nómina de los 24 miembros suplentes asignados a cada espacio. La entrega oficial de las acreditaciones a las nuevas autoridades de la capital se realizará el próximo 30 de octubre.