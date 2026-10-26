Hambre Cero: Contraloría auditará a municipios y gobernaciones por deficiencias de infraestructura

El contralor general de la República, Camilo Benítez, abordó los temas más críticos del momento, destacando la situación del programa Hambre Cero, las limitaciones en las pesquisas patrimoniales sobre funcionarios y los recientes escándalos políticos que salpican a legisladores y miembros del Ejecutivo.

Consultado sobre las cifras que evidencian que miles de niños aún no reciben raciones alimentarias y las precarias condiciones en las que se alimenta a los estudiantes en el interior del país, Benítez aclaró que el enfoque principal de control de la institución se centra en la verificación directa en terreno.

No obstante, admitió que el problema central radica en la falta de espacios adecuados: “Nosotros no vemos que haya niños que no coman. Lo que sí vemos, que es lo que se está publicando hoy, es la falta de infraestructura, que también es parte de la meta”

El titular de la Contraloría advirtió que evaluarán el cumplimiento real de los gobiernos departamentales y municipales con los fondos destinados a este fin: “Si ellos, después de dos años de la implementación de esta política, no se tomaron el esfuerzo de invertir en la infraestructura que era necesaria a todas luces, entonces estamos muy mal”.

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Análisis patrimonial de la ministra Agüero

Respecto a los cuestionamientos en torno a la ministra de la Juventud, Salma Agüero, Benítez explicó que la institución se encuentra realizando un análisis preliminar, pero reconoció trabas técnicas y de temporalidad para profundizar una investigación de correspondencia:

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“Estamos haciendo un estudio preliminar ahora porque tenemos el siguiente inconveniente. Ella tiene una sola declaración jurada, por ende, solamente podemos hacer un estudio de veracidad, no de correspondencia porque no tenemos con qué comparar”, indicó.

Asimismo, puntualizó que los cuestionamientos públicos actuales escapan al ámbito de control de la entidad: “El hecho que está saliendo a la luz hoy a través de la imputación, tiene que ver con un periodo de tiempo que que escapa la cobertura que tenemos nosotros para investigar (...) cuando no era funcionaria pública”.

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El caso de la senadora Zenaida Delgado

Ante el escándalo desatado en torno a la senadora Zenaida Delgado y los cuestionamientos sobre su patrimonio y manejo de cuentas, el contralor fue tajante al señalar que la gravedad de los hechos supera los tiempos formales de la Contraloría, sugiriendo una acción inmediata del Ministerio Público.

“Por lo que escuché hoy, es algo que amerita más la intervención de la Fiscalía que de la Contraloría”, mencionó.

Explicando los plazos técnicos que demandaría un examen financiero tradicional, Benítez justificó la urgencia de una vía penal: “Me parece que para nosotros, hacer un trabajo muy formal en cuanto a la actividad del enriquecimiento patrimonial, lleva tiempo. O sea, me parece a mí que hoy nosotros darle 6 meses de tiempo a este problema hasta podría ser contraproducente con con la salud de la República del Paraguay ante un hecho tan grave denunciado”, concluyó.