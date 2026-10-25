Hambre Cero sirve el almuerzo en pasillos de escuelas sin comedor

Cada año, los directores informan al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) qué espacios le faltan a sus escuelas, en la Microplanificación de la Oferta Educativa.

En 2026 el comedor volvió a figurar como un pedido aparte de la cocina; ya que, en 2025, solo existía la categoría cocina comedor.

Los datos revelan que mientras que el programa Hambre Cero llega con el almuerzo a miles de escuelas, muchas no tienen siquiera dónde servirlo.

Lo que piden las escuelas

En 2026, 3.839 locales escolares pidieron al MEC un comedor (solo o junto con la cocina). En 3.402, el 88,6 %, los directores señalaron directamente que no cuentan con el espacio.

En otros 354 advirtieron de comedores en mal estado o en peligro de derrumbe, y en 83 casos, de que les quedó chico por el aumento de la matrícula.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al cruzar esos pedidos con la lista oficial del programa, en 3.624 de las 7.068 escuelas de Hambre Cero, la mitad, el director declaró que no tiene comedor. Allí estudian 623.693 alumnos, según la matrícula de 2025.

En Central, donde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) reparte comida ya preparada, 300 locales piden solo un comedor, ya que si bien no necesitan cocinar, requieren un lugar donde los chicos puedan sentarse a comer. En esas 348 escuelas a las que llega Hambre Cero estudian 166.786 alumnos.

Lea más: Fieles a Peña recibieron US$ 614 millones por Hambre Cero

En 2026, la Contraloría General de la República (CGR) visitó unas 360 escuelas de 16 departamentos y, en 147 casos, dejó observaciones sobre el comedor. En Caaguazú, en la Escuela “Las Residentas”, de Raúl Arsenio Oviedo, la CGR señaló que las 560 raciones diarias se sirven en el pasillo. En la Escuela “Vaquería”, constató que el comedor no alcanza y que algunos alumnos almuerzan de pie.

En Concepción, en la Escuela “María Auxiliadora”, de Loreto, los auditores señalaron que los niños comen en una galería sin paredes “a la intemperie”.

El caso se repitió en otras localidades, donde el “corredor jere” fue el protagonista de los almuerzos.

En el Colegio “República de Guatemala” de Yaguarón (Paraguarí), los alumnos almuerzan en el corredor, “situación que los expone a las inclemencias climáticas (temperaturas extremas de calor o frío) y a factores ambientales externos”, según la CGR.

En el Colegio “Blas Garay”, de Villa Hayes (Presidente Hayes), a cargo del MDS, comen en el pasillo, en el aula y en el patio.

Reportes comunitarios

FOCO, la plataforma de monitoreo ciudadano de reAcción (foco.reaccion.org.py), recibió entre febrero y octubre 112 reportes anónimos que mencionan el comedor de 84 escuelas; 38 figuran como “críticos”. Los detalles de los reportes coinciden en buena medida con la realidad descrita por la CGR.

En el Colegio Coronel Blas Servín, de Piribebuy, por ejemplo, escribieron que “los alumnos almuerzan bajo árboles”.

Desde la Escuela “30 de Diciembre”, de Asunción, contaron a través de la plataforma que en la galería donde comen “pasan de todo: calor, lluvia, polvo, frío”.

Lea más: Hambre Cero: Peña direccionó millones de guaraníes a leales, pese a denuncias de politización

En Areguá, una docente relató que los alumnos de la Escuela Básica N° 3884 comen frente al baño.

En Encarnación, un alumno contó que en su colegio hay cocina pero no comedor, y que comen en las gradas del polideportivo.

* Mañana: Problemas en la implementación.