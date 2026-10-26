¿Quién es Faisal Huespe, el cirujano seguidor de Payo Cubas que reemplazaría a Zenaida Delgado?

“Antes que considerarme cruzadeño, me considero ‘payista’”, afirmó en una entrevista partidaria el Dr. Faisal Huespe, afiliado al Partido Cruzada Nacional desde 2019 y quien se define como un “firme seguidor de Paraguayo Cubas”.

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El profesional relató que culminó la carrera de Medicina en 2004 y posteriormente realizó la residencia de cirugía general en el Instituto de Previsión Social (IPS) durante tres años, para luego dedicarse a la cirugía estética.

Huespe sostuvo que comparte plenamente el ideario de Cubas. “La casta política que tiene sumida al Paraguay en esta situación es un enemigo común de todos los ciudadanos”, había señalado.

“Creo que él es el único que representa una verdadera oposición, dado que los partidos tradicionales siempre se han aliado buscando beneficios personales y no atendiendo las necesidades de nuestra gente”, aseveró.

El médico remarcó su afinidad política al considerar a Paraguayo Cubas como “el último patriota del Paraguay”. Afirmó que lo ve como la única persona que antepone los intereses colectivos a los personales. “Mientras no tengamos un político así al mando del Ejecutivo, el país no va a salir de esta situación. Considero que probablemente es la última esperanza de nuestro pueblo”, enfatizó.

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¿Por qué Faisal Huespe asumiría en la Cámara de Senadores?

La eventual incorporación de Huespe a la Cámara Alta se daría en el marco del proceso de pérdida de investidura o expulsión promovido contra la senadora Zenaida Delgado, quien tras conseguir su bancada por el partido de oposición se alineó al entonces bloque oficialista (cartismo). Al figurar en la lista oficial de suplentes de Cruzada Nacional, el cirujano es el siguiente en el orden de prelación para asumir el cargo.

¿Cuáles son las denuncias y antecedentes contra el cirujano Faisal Huespe?

Además de su incursión política, el médico arrastra severos cuestionamientos en su ámbito profesional. En 2015, tres mujeres que se sometieron a intervenciones quirúrgicas en la clínica de Faisal Huespe lo denunciaron formalmente por supuesta mala praxis. En su momento, el cirujano negó de manera categórica las acusaciones.

Consultada sobre este tema, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) restó importancia a las acusaciones contra su correligionario y argumentó que dichas denuncias son competencia de las instituciones judiciales y de salud. Asimismo, la legisladora remarcó que la prioridad absoluta del sector en este momento es “darle una patada” a Delgado y concretar su salida del Senado.