Suplente de Zenaida dice estar capacitado para el cargo y habla sobre las denuncias en su contra

En contacto con ABC Digital, el Dr. Huespe Cibils recordó que en 2015 fue denunciado por varias mujeres por presunta mala praxis. Indicó que solamente un caso llegó a instancias judiciales y que fue completamente sobreseído.

Aunque algunas publicaciones de la época hablen de seis casos, Huespe sostuvo que fueron tres, pero dos no pasaron de “denuncias televisivas”. En cuanto al caso que sí llegó a instancias judiciales, señaló que la paciente “manifestó molestias por operatorias en ciertos sectores, pero que no se le podía atribuir de ninguna manera a una mala praxis”.

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“Llegué solamente a hacer una declaración y después nada más que eso. No hubo juicios, nada”, apuntó al señalar que posteriormente se dictó su “sobreseimiento”.

¿Cómo llegó Faisal Huespe a la lista de senadores suplentes de Cruzada Nacional?

El legislador suplente comentó que vive en Asunción, en el barrio Mburicao, y que ya conversó sobre su eventual juramentación como senador con líder de Cruzada Nacional, el exsenador Paraguayo Cubas y con la senadora Yolanda Paredes.

“Estoy preparado. Me considero capacitado”, aseveró en alusión a que Cruzada Nacional logró cinco curules en el Senado en 2023, entre ellos el de Rafael Esquivel, alias “Mbururu”, quien fue condenado a 15 años de cárcel y, al no poder jurar, fue reemplazado por el polémico Javier “Chaqueñito” Vera, que posteriormente se pasó al cartismo al igual que su colega Norma Aquino, “Yamy Nal”. Ambos fueron expulsados del Senado por uso indebido de influencias, un destino similar al que podría enfrentar Zenaida Delgado.

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En cuanto a su relación con el Partido Cruzada Nacional, explicó que su acercamiento nació por simple admiración a la trayectoria de Payo Cubas. “Cuando me enteré de cómo era su persona y todo lo que había hecho y de su lucha, decidí afiliarme. Y fue eso en el 2019”, señaló.

Agregó que su postura política es prácticamente igual a la de Cubas y Paredes. “Como te vas a dar cuenta, no hay muchas diferencias entre lo que manifiesta Payo y lo que manifiesta Yolanda. Cada uno con su estilo, pero básicamente es la misma idea. Y bueno, como yo me siento identificado con esa idea, voy a ir con esa misma línea”, indicó.

¿Seguirá ejerciendo la medicina si asume como senador en el Congreso?

Huespe indicó que, de asumir una curul, seguirá trabajando y operando en el Sanatorio San Lucas, ubicado sobre la avenida Eusebio Ayala, salvo los días en que “no tenga que ir a hacer nada” al Congreso.

Actualmente los senadores perciben una remuneración mensual de G. 37.900.000, desglosados en G. 32.606.480 en concepto de dieta y G. 5.293.160 en gastos de representación.