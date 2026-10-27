Abdo instó a evitar “hacer cadena en el odio” dentro de la ANR

A través de un comunicado emitido este martes, el expresidente Mario Abdo Benítez se pronunció sobre el aniversario número 71 del Reencuentro Partidario de la Asociación Nacional Republicana (ANR) de 1955.

El exmandatario enfatizó la necesidad de reafirmar el compromiso con una ANR plural, donde el respeto sea la base para la convivencia entre las diversas posturas políticas.

“Hoy, al cumplirse 71 años del reencuentro de 1955, tenemos una ocasión especial para reafirmar nuestro compromiso con un Partido Colorado plural, en el que las diferencias puedan convivir en un marco de respeto”, sostuvo Abdo Benítez.

Asimismo, resaltó la responsabilidad que recae sobre los exjefes de Estado surgidos de la ANR. “Ese compromiso adquiere un significado particular para quienes hemos llegado a la Presidencia de la República de la mano del Partido Colorado. Una distinción que conlleva un compromiso permanente con el diálogo entre correligionarios”, refirió.

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Acercamiento entre corrientes y rechazo a las revanchas

El expresidente remarcó que el espíritu de aquella gesta debe ser el motor para acercar a los sectores internos del Partido Colorado. Para contextualizar su postura, citó una de las frases expresadas durante la histórica jornada de conciliación.

“El espíritu de aquel reencuentro debe servir, precisamente, para promover el acercamiento entre las distintas corrientes internas. En ese sentido, cabe recordar algunas de las célebres palabras pronunciadas en aquella ocasión: ‘que la memoria del dolor ahuyente de nuestro ánimo el sentimiento de revancha, porque, si queremos hacer cadena en el odio, nunca estaremos seguros de haber elaborado el último eslabón’”, citó.

Asimismo, instó a sus correligionarios a fortalecer la ANR para “contribuir a la formación de autoridades y a la orientación de la política nacional”.

El mensaje de Abdo Benítez se da en un contexto de tensión e incertidumbre dentro de la ANR, desencadenado por la división de Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, y la consolidación del denominado “peñismo” como nueva fuerza afín al Ejecutivo, encabezado por el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

El Reencuentro Partidario de 1955

Según Portal Guaraní, el Reencuentro Partidario de 1955 fue una reunión clave celebrada el 27 de octubre de 1955 en Asunción por la Junta de Gobierno de la ANR, un año después de la Asunción de Alfredo Stroessner al poder. Su objetivo principal fue superar las profundas divisiones internas que fracturaban a la nucleación política desde la Guerra Civil de 1947.

El encuentro logró sentar en una misma mesa a los sectores “democráticos”, vinculados al expresidente Federico Chaves, y a los “guiones rojos”, liderados por Natalicio González.

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La sesión fue presidida por Pastor Filártiga y contó con la participación de figuras referentes como Tomás Romero Pereira -encargado del discurso central-, Juan Manuel Frutos y Pedro Hugo Peña, entre otros dirigentes colorados históricos.

La histórica jornada concluyó con un abrazo simbólico entre los referentes de ambos sectores rivales, consolidando un acto público de reconciliación y cohesión política. Esta reorganización de la ANR tuvo lugar en los primeros meses del régimen de Alfredo Stroessner, permitiendo al partido consolidar la unidad interna que lo transformaría en uno de los sostenes políticos e institucionales más relevantes de las décadas posteriores.