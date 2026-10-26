“Cesarito” Sosa confirma reunión con Mario Abdo con miras al 2028

En una coyuntura de rumores en torno a la formación del nuevo oficialismo colorado y la elección del postulante a vicepresidente de la República que acompañará a Pedro Alliana en la dupla presidencial de este sector de cara al 2028, el gobernador de Guairá, César Sosa, confirmó que se reunió hoy con el expresidente Mario Abdo Benítez.

Sosa, en contacto con la 1020 AM, informó que su encuentro con el líder de Colorado Añetete fue de mutuo acuerdo. Dijo que nadie le reclamó “porque él tiene autonomía”. Señaló que el interés de la reunión fue por parte de ambos.

La entrevista no deja de llamar la atención, atendiendo que días atrás, el expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, también se reunió con el exmandatario Mario Abdo Benítez, tras años de distanciamiento. Luego, pasaron pocos días, de la decisión de Cartes de anunciar que Honor Colorado no presentará candidaturas partidarias ni nacionales en las elecciones del 2028.

Este hecho causó un temblor político que motivó que el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, se reagrupen y formen un nuevo oficialismo colorado, que no tiene aún denominación ni movimiento.

Una de las causas de la desintegración de Honor Colorado fue la falta de acuerdo en torno a la chapa presidencial oficialista. El vicepresidente Alliana fue desplazado como el candidato presidencial de Honor Colorado, ante la negativa de este a aceptar como dupla al actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

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Sin embargo, Baruja, también con un comunicado, rechazó no solo la nominación de Cartes a la Presidencia, sino también el cargo de vicepresidente. Expresó que ambos cargos no están en su interés.

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Gobernadores tienen una misma voz, afirma

En otro momento, Sosa indicó que los 15 gobernadores colorados son un equipo y una misma voz. “El Consejo de Gobernadores tiene más de 600.000 votos en todo Paraguay”, expresó el jefe departamental.

El gobernador de Guairá indicó que si el elegido por Alliana es finalmente el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, conversarán en el Consejo de Gobernadores para saber qué postura tomar. Sin embargo reconoció la libertad del vicepresidente Alliana de elegir su dupla.

El presidente del Consejo de Gobernadores sostuvo que la chapa presidencial debe estar conformada por dos políticos y agregó que es el deseo de toda la dirigencia.

Alliana anunció que dará a conocer el precandidato a vicepresidente antes de su viaje a Taiwán previsto el 24 de noviembre. El elegido saldrá de un encuesta. Actualmente se someten a una mediciín los nombres del gobernador de Guairá, César Sosa; el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, quien es nieto del recordado dirigente colorado, senador y empresario Blas N. Riquelme (fallecido en 2012).

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Guiño de Alliana a Riquelme

Hoy, el vicepresidente y presidenciable del nuevo oficialismo colorado, Pedro Alliana, expresó su preferencia del perfil de su futura dupla presidencial. Indicó que prefiere un perfil técnico y no que provenga del interior del país.

“Yo creo que una persona con un perfil más técnico me va a complementar mucho más. Yo creo que tiene que ser un perfil más técnico”. Así se expresó hoy en Palacio de López, el vicepresidente Alliana, próximo precandidato a presidente de la República por el nuevo oficialismo colorado que se reagrupa tras el abrupto quiebre de Honor Colorado, por desavenencias en la conformación de la chapa presidencial de cara al 2028.

El segundo del Poder Ejecutivo fue consultado sobre los cuestionamientos del sector de gobernadores colorados en torno a la figura del jefe departamental de Guairá, César Sosa.

Alliana, dijo primeramente, que no tiene apuro en elegir a la dupla en la Vicepresidencia. Actualmente se someten a una encuesta los nombres del gobernador de Guairá, César Sosa; el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, quien es nieto del recordado dirigente y senador Blas N. Riquelme.

El secretario de Estado dejó el sector privado (industrias alimenticias) para asumir el cargo público, primeramente como viceministro de Industria.

Alliana pide que gobernadores cumplan su palabra

En otro momento del diálogo con periodistas en Palacio de López, Alliana pidió que los gobernadores colorados cumplan con su palabra, en el sentido de que tenga la libertad de elegir su dupla presidencial.

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“Yo les pido que ellos cumplan con el compromiso que asumieron conmigo, que me iban a dar la libertad de elegir a mí, a un vicepresidente que me complemente primeramente, que complemente, que sea una chapa no solamente de político, sino también que tenga un perfil técnico, y, por supuesto que me dejen elegir a alguien que yo creo que va a ser de confianza, con quien yo voy a poder trabajar tranquilo, con el que yo voy a poder viajar, voy a poder dejarle como presidente en ejercicio o viceversa, voy a poder enviarle a mi vicepresidente que me represente a nivel internacional, si es que yo por ahí no veo la necesidad de viajar”, manifestó el vicegobernante.