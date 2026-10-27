Caso Zenaida Delgado: bancada oficialista escuchará a denunciantes y resolverá su postura este miércoles

Ante el escándalo que envuelve a la senadora Zenaida Delgado por presunto uso indebido de influencias y supuestos cobros a funcionarios, el líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, aclaró que el bloque se encuentra analizando minuciosamente los antecedentes para adoptar una determinación justa y responsable.

Chase indicó que la legisladora ya brindó explicaciones ante el bloque e intentó deslindar responsabilidades sobre las transferencias cuestionadas: “Ella explicó que no recibió ninguna transferencia de ese tipo, que su pareja es el que recibía esa transferencia con su cuñada y su concuñada, creo que es”.

Sin embargo, ante la consulta sobre las evidencias presentadas, que incluyen capturas de pantalla, mensajes y testimonios directos, el senador reconoció que la situación todavía no está del todo clara y que resta escuchar a la contraparte en una reunión prevista para esta tarde.

Consultado sobre la posibilidad de que la responsabilidad recaiga también sobre la presidencia del Congreso por la firma de los contratos, Chase rechazó tal argumento y defendió el rol administrativo del titular de la Cámara Alta.

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“Las contrataciones de la cantidad de funcionarios que están asignados a cada senador se da a través de un pedido escrito que hace cada senador. El presidente del Congreso solo es el ordenador que hace el contrato por ser el presidente del Congreso, pero él no es responsable de ninguna de las contrataciones que se hagan en el Congreso que no estén directamente relacionadas a él”, sostuvo.

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Asimismo, desestimó las acusaciones que intentan salpicar de manera generalizada a los demás legisladores: “Zenaida es responsable de sus actos, si ella cometió esos deslices y, bueno, va a tener que dar un paso al costado en el Senado”.

Sobre las medidas que evalúa el cuerpo legislativo, el parlamentario confirmó que el abanico de opciones sigue abierto sin descartar sanciones drásticas: “Hay posibilidad de pedirle la renuncia, hay posibilidad de la pérdida de investidura también”.

De igual manera, advirtió que la bancada mantendrá una postura firme si los descargos no convencen: “Si consideramos que no es sostenible su defensa, nosotros mismos vamos a obrar en contra, o sea, vamos a acompañar la pérdida de investidura”.

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Finalmente, Chase adelantó que tras completar la ronda de entrevistas con los denunciantes y evaluar las pruebas, la decisión definitiva sobre el caso se resolverá y se dará a conocer este miércoles en las instancias previas o durante la sesión del plenario.