Senadora impulsa pérdida de investidura de Zenaida Delgado por uso indebido de influencias

La senadora Yolanda Paredes anunció la inminente presentación de un pedido de pérdida de investidura contra la legisladora Zenaida Delgado, fundamentado en un esquema de uso indebido de influencias dentro del Congreso Nacional.

Según la parlamentaria, el libelo acusatorio recopila tanto el caso reciente de presunta extorsión y manejo irregular de funcionarios como antecedentes de denuncias previas que evidenciarían una conducta reiterativa.

En este sentido, la legisladora enfatizó: “Sabemos que el tema de Zenaida Delgado no es la primera vez, ya es bastante reiterativa con los casos”, al aludir a episodios anteriores vinculados a inmuebles del MUVH y vehículos oficiales siniestrados.

Asimismo, aclaró que aunque se incorporaron todos los hechos pasados para demostrar un patrón, el núcleo de la acusación cuenta con elementos concluyentes sobre la conducta actual: “Este último caso es el que tenemos definitivamente las pruebas de la conducta que ella viene manteniendo dentro del Congreso Nacional”.

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El documento presentado por la legisladora se sustenta en evidencias robustas como mensajes de WhatsApp, transferencias bancarias y testimonios directos.

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Al respecto, Paredes destacó: “No solamente estamos hablando de medios tecnológicos que vendría a ser un texto de WhatsApp que puede ser perfectamente modificable, sabemos eso, pero lo que pasa es que esas pruebas hoy están acompañadas con testigos, testigos que fueron funcionarias”.

En cuanto al acompañamiento político y la presentación formal del libelo, la senadora ratificó su postura de avanzar con el documento: “Independientemente a que yo tenga o no tenga acompañamiento con la cantidad de números que de firmantes que yo pueda encontrar, igualmente yo voy a presentar con cualquier número de firmas”.

De acuerdo con la reglamentación interna de la Cámara de Senadores, se requieren un mínimo de 11 firmas de senadores (equivalente a una cuarta parte del total de los 45 miembros) para que un pedido de pérdida de investidura pueda ser presentado y tramitado formalmente en el plenario.

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Por último, advirtió sobre la gravedad de las nuevas denuncias de empleados afectados que se suman al caso: “Esto va a ir cayendo en cascada”.