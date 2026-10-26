Fiscalía abre investigación contra Zenaida Delgado

La causa contra la senadora Zenaida Delgado, actualmente denunciada por un presunto esquema de extorsión a sus funcionarios en el Congreso, ingresó hoy ante el Ministerio Público.

El caso quedará a cargo de la agente fiscal Marlene González. En el formulario de ingreso, Delgado figura como “sospechada”, mientras que la calificación del supuesto hecho punible aún se encuentra en “a determinar”.

Hoy, funcionarios del Congreso Nacional que afirman haber trabajado para la senadora cartista Zenaida Delgado denunciaron que la legisladora exige que los trabajadores a su cargo le transfieran los montos de las bonificaciones que cobran.

También como parte del caso sostienen que la parlamentaria habría pedido pagos de hasta 100 millones de guaraníes a cambio de otorgar nombramientos permanentes.

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Versión de Zenaida Delgado

La senadora Zenaida Delgado (ANR-HC) calificó de “mentiras” las acusaciones sobre un presunto esquema de cobros ilegales en su despacho y anunció que presentará una denuncia penal contra las funcionarias que la señalaron.

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La legisladora afirmó que las tres mujeres que la denunciaron ya no trabajan en su despacho y aseguró que fueron destituidas por supuesta lesión de confianza y falsificación de firma. Sin embargo, evitó dar detalles sobre los hechos que motivaron las desvinculaciones.

Lorena Gauto y Leonarda Vera son dos funcionarias que denunciaron el esquema de extorsión presuntamente aplicado por Delgado.

Por el caso, la Mesa Directiva del Senado decidió impulsar la pérdida de investidura de la senadora colorada.

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