Juró Camilo Benítez y comienza su segundo periodo al frente de la Contraloria General

Camilo Benítez cerró su primer periodo como contralor General de la República de manera muy cuestionada, principalmente por prestarse a la maniobra oficialista que impulsó la destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo) y por su trato diferencial con otros jefes comunales con innumerables denuncias de corrupción.

Sin embargo, pese a los cuestionamientos, Camilo Benítez logró que el oficialismo y sus aliados le dieran los votos necesarios para llegar al rekutu y de esta manera hoy juró ante los diputados.

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Camilo Benítez estuvo como subcontralor (2016-2019), contralor interino (2019-2021) y contralor titular (2021-2026).

A su vez, juró como subcontralor Armindo Torres, quien hasta ayer se desempeñaba como director general de Declaraciones Juradas de la Contraloría.

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El periodo en el cual se desempeñarán el contralor reelegido y el nuevo subcontralor será del 2 de noviembre del presente año al 1 de noviembre de 2031.

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Tras el juramento de ambos comenzó el “desfile” de diputados que acercaron sus saludos. Llamó la atención que los parlamentarios del tercer espacio no fueron hasta Camilo Benítez a saludarlo, con lo cual se confirma la molestia con su desempeño institucional.