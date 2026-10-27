Política
27 de octubre de 2026 - 10:19

Juró Camilo Benítez y comienza su segundo periodo al frente de la Contraloria General

Cinco hombres en traje posan en un recinto formal, uno de ellos sonríe, mientras otros observan con distintas expresiones.
(De izq. a der) Dip Hugo Meza, Contralor Camilo Benítez, Pdte. HCD Raúl Latorre, subcontralor Armindo Torres y Dip. Pastor Vera en el acto de juramento de autoridades de la Contraloría General de la República.

Camilo Benítez juró ante los diputados y de esta manera comienza su segundo periodo al frente de la Contraloría General de la República. Armindo Torres juró como subcontralor.

Por ABC Color
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Camilo Benítez cerró su primer periodo como contralor General de la República de manera muy cuestionada, principalmente por prestarse a la maniobra oficialista que impulsó la destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo) y por su trato diferencial con otros jefes comunales con innumerables denuncias de corrupción.

Sin embargo, pese a los cuestionamientos, Camilo Benítez logró que el oficialismo y sus aliados le dieran los votos necesarios para llegar al rekutu y de esta manera hoy juró ante los diputados.

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Camilo Benítez estuvo como subcontralor (2016-2019), contralor interino (2019-2021) y contralor titular (2021-2026).

A su vez, juró como subcontralor Armindo Torres, quien hasta ayer se desempeñaba como director general de Declaraciones Juradas de la Contraloría.

El periodo en el cual se desempeñarán el contralor reelegido y el nuevo subcontralor será del 2 de noviembre del presente año al 1 de noviembre de 2031.

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Tras el juramento de ambos comenzó el “desfile” de diputados que acercaron sus saludos. Llamó la atención que los parlamentarios del tercer espacio no fueron hasta Camilo Benítez a saludarlo, con lo cual se confirma la molestia con su desempeño institucional.