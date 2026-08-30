Con los colorados Camilo y Armindo, el copamiento cartista en la Contraloría es inminente

Entrevistado en el programa “No Tiene Nombre” de ABC TV, el diputado Hugo Meza, de la bancada oficialista B, dijo que todo apunta a que Camilo Benítez y Armindo Torres serían elegidos como contralor general y subcontralor respectivamente.

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Tanto Benítez como Torres son afiliados a la ANR y según el senador Rafael Filizzola (PDP) los colorados están empecinados en nombrar a dos afiliados a la ANR, rompiendo la práctica de que la oposición vigile al gobierno de turno en dicho cargo.

Sin embargo, el diputado Meza valoró la gestión del “contralor saliente”.

“Veo con muy buenos ojos la presencia de una figura importante como la de Camilo Benítez para jugarse nuevamente un periodo frente a la Contraloría General de la República. Y creo que eso es una tendencia más que importante que se está dando en la Cámara de Diputados para que finalmente él sea el seleccionado de esa terna”, señaló el legislador.

Meza rechazó los cuestionamientos contra Benítez, especialmente por su blanqueo al presidente Santiago Peña y otros referentes.

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“Uno puede estar de acuerdo o no con él en sus posiciones, en su trabajo, pero nadie puede negar la alta competencia que él ha tenido frente a la Contraloría General de la República teniendo en cuenta que él asumió en el 2019 fruto de una enorme desconfianza en ese momento hacia una institución tan importante”, rememoró.

Trabajo de Diputados será rápido

Señaló que tras los meses de audiencias entre más de 50 candidatos en la Cámara de Senadores, el trabajo en la Cámara Baja seguro se reducirá a unas tres horas de debate.

“Creemos y entendemos que han pasado todos los filtros, los requisitos, los perfiles, etc. Y creemos entender en nuestra buena fe que fueron seleccionados los mejores tres candidatos de esas 50 figuras que han pasado por las distintas comisiones, en este caso la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado”, aseveró.

En el caso del cargo de Contralor General, dijo que para elegir a Camilo Benítez “hay unanimidad” y se aventuró a anunciar que incluso tendría votos de la disidencia colorada, y otros partidos.

Destacó que Benítez, en su gestión publicó la declaración jurada de los políticos y realizó grandes investigaciones de organismos bajo titulares colorados y de otros partidos de forma “equilibrada”, según el parlamentario.

En cuanto a Armindo Torres, dijo que le parece “una figura seria, responsable, una persona que es capaz de sostener las decisiones que tome”. “Yo creo que ambos tienen una enorme posibilidad de ser seleccionados en la Cámara de Diputados”, finalizó.