Contraloría, con autoridades coloradas: Camilo Benítez defiende su designación y la de Armindo Torres

Este martes, Camilo Benítez juró para un nuevo periodo consecutivo como titular de la Contraloría General de la República. Igualmente, prestó juramento hoy como nuevo subcontralor Armindo Torres, quien hasta ayer era director de Declaraciones Juradas del ente contralor.

La reelección de Benítez y la designación de Torres, ambos afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), ha generado cuestionamientos, principalmente provenientes de sectores opositores, que argumenta que, debido al rol de contrapeso del poder que debe ejercer la Contraloría, esa institución debe ser dirigida por representantes de la oposición.

Luego del acto de juramento de hoy, el contralor Benítez brindó declaraciones a medios de comunicación en las que defendió su nueva designación y la de Torres.

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“La imparcialidad tiene que ser personal, el partido político no te garantiza ser independiente, el poder te absorbe si no tenés la fortaleza espiritual de ser independiente”, dijo.

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El contralor dijo tener total confianza en Torres, a quien describió como “un funcionario de la casa” que “conoce la administración” de la Contraloría.

Opositores no saludaron a Benítez tras juramento

Tras su juramento, el contralor Benítez no fue saludado por diputados de la oposición, quienes han cuestionado como un “blanqueo” el trabajo de la Contraloría en el examen de correspondencia realizado este año al presidente Santiago Peña ante denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito.

La Contraloría dijo no haber hallado irregularidades en las finanzas del mandarario.

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Sobre la desconfianza manifestada por la oposición, el contralor dijo que “nadie está ajeno a las críticas”, pero agregó que la Contraloría no puede limitarse a “firmar lo que es popular”.

El periodo en que Camilo Pérez y Armindo Torres ocuparán los cargos de contralor y subcontralor general de la República comenzará el próximo 2 de noviembre y culminará el 1 de noviembre de 2031.