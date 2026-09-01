Diputada cuestiona hegemonía colorada en la Contraloría y lamenta pérdida de contrapesos

Las bancadas coloradas confirmaron que votarán por Camilo Benítez para que ocupe otro periodo como Contralor General y que Armindo Torres también tendría la bendición del sector para ser subcontralor. Ambos están afiliados a la ANR.

Sobre esta situación, la diputada Rocío Vallejo expresó que frente a este hecho, no tienen ninguna esperanza de que haya un contrapeso por lo menos del ala liberal.

“Nunca es lo mismo tener dos colorados que tener un colorado y un liberal. Pero esa es la realidad hoy y nos preocupa bastante, siendo que la contraloría es una institución que es fundamental para el equilibrio de los poderes del Estado”, mencionó.

Indicó que lamenta que los colorados pierdan la oportunidad de cumplir con lo que dice la constitución, que la democracia implica pluralismo.

Lea más: Vallejo advierte riesgo de que la oposición pierda la Subcontraloría

“Las mayorías no significan democracia. Además, yo creo que estamos en una semidictadura en este momento, porque todo se decide por mayoría sin fundamentos y sin análisis”, remarcó la legisladora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vallejo sostuvo que tener un contrapeso es de alguna manera tener alguna garantía que pueda haber un pluralismo dentro mismo de la institución. “Acá vamos a tener 100% de colorados en la Contraloría y eso no es bueno para una democracia, sobre todo en un órgano como es la Contraloría, que debe estar en varios frentes”.