Diputados adelanta sesión de la próxima semana para ir a juramento de intendentes amigos

En medio de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la fecha, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, peñista) “a pedido de colegas de diferentes bancadas” planteó convocar a una extraordinaria mañana a fin de no venir para la ordinaria del próximo martes 3, atendiendo a que coincide con la asunción de intendentes en todo el país.

“En vista a los actos de asunción de las autoridades municipales a lo largo y ancho del país la semana que viene, hay una solicitud de los colegas para poder anticipar la sesión ordinaria del próximo martes y realizarla a través de una extraordinaria mañana a las 9:00 hs., de manera que los colegas puedan acompañar en sus respectivos departamentos los actos de asunción”, planteó Latorre.

El mismo, que en este caso no es parte interesada ya que su candidato Camilo Pérez perdió en Asunción con la ahora intendenta electa Soledad Núñez, pidió el aval de sus colegas para tomar esta decisión.

Tras la consulta a viva voz durante la sesión, la propuesta no tuvo oposición, y quedó firme, por lo que mañana habrá de vuelta sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, algo totalmente inusual para ellos que hicieron de la raboneada una costumbre.

Uno de los puntos que posiblemente adelanten para mañana es el juramento como titulares de los diputados suplentes Rubén Darío Benítez Benítez (ANR, Itapúa) y Fernando Ismael Da Silva Sánchez (PLRA, Caaguazú), en reemplazo de los diputados electos intendentes Sebastián Remesowski (ANR) y Alejo Ríos (PLRA, Nuevo Liberalismo) respectivamente.