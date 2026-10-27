Empresas “salvadoras” le deben 153 millones de dólares a Ueno Bank

El Banco Central del Paraguay (BCP), bajo la presidencia de Carlos Carvallo –extitular de la antigua Financiera Ueno, hoy Ueno Bank–, oculta con recelo al Senado el reporte sobre estas operaciones crediticias. El documento revela las millonarias deudas que acumulaban, hasta agosto de este año, cuatro de las cinco empresas que fondearon a Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. Estas tres últimas firmas están ligadas directamente a Ueno Bank y al Grupo Vázquez SAE, que preside Federico Miguel Vázquez.

El informe de la banca matriz, con fecha del 8 de junio de 2026, detallaba que Vinanzas SA, La Tropa SAE, Aime SA, Kasas Propiedades SA y Sagas SA inyectaron el dinero para pagar sobregiros y préstamos de las tres firmas ligadas a Ueno Bank: Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. Sin embargo, el ente regulador confirmó a través de un trabajo de trazabilidad que esos recursos surgieron en algunos casos de la concesión de nuevos créditos.

Coincidentemente, otros registros del BCP confirman que La Tropa SAE, Aime SA, Kasas Propiedades SA, Vinanzas SA y Sagas SA lograron en ese mismo periodo multimillonarios préstamos con Ueno Bank. Según los documentos, cuatro de las cinco firmas citadas acumulaban hasta agosto de este año deudas por G. 905.825 millones (unos US$ 153 millones).

La cifra representa el 35% del patrimonio efectivo del banco (G. 2,5 billones). Ueno Bank en solo tres años captó G. 4,9 billones (US$ 855 millones) del sector público y del Instituto de Previsión Social (IPS).

UNA DIFERENCIA DE 3.000 VECES

Sagas SA (empresa dedicada al negocio de encomiendas) aparece en otros registros del BCP guardados como una de las sociedades que tenía más obligaciones en Ueno Bank. Mientras su deuda con otras dos entidades del sistema financiero sumaba apenas G. 84.319.401 (US$ 14.283), sus compromisos con ese banco alcanzaban G. 268.363 millones (US$ 45 millones). Es decir, una diferencia de más de 3.000 veces.

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El reporte de la Intendencia de Supervisión ubica a Sagas SA en el origen de los recursos para pagar, el 29 de abril de 2026, la primera cuota del préstamo de US$ 4 millones que Ueno Bank concedió a Grupo M SA el 31 de octubre de 2025.

El circuito financiero del 29 de abril de 2026 expone el manejo de los fondos: Sagas SA obtuvo un crédito ese mismo día y transfirió el dinero a Kasas Propiedades SA, empresa que remitió de inmediato los recursos a Vinanzas SA (Grupo Vázquez SAE). A su vez, Vinanzas envió los fondos a la firma Itti y esta última los giró a Grupo M SA para que cancelara su cuota con Ueno.

Sugestivamente, Kasas Propiedades SA y Vinanzas SA también registran deudas en la misma entidad bancaria; otros documentos archivados en el BCP confirman que Kasas arrastraba compromisos por G. 426.480 millones (US$ 72 millones) –una cifra 800 veces superior a su deuda con el resto del sistema–, mientras que Vinanzas SA debía unos G. 10 millones.

Las demás empresas del esquema presentan una situación similar. La deuda acumulada de La Tropa SAE a agosto pasado llegó a G. 210.971 millones (US$ 35 millones), tras aportar en abril pasado los fondos para el pago parcial de un préstamo de G. 33.500 millones que Mowi SA obtuvo de Ueno el 29 de diciembre de 2025.

Por su parte, Aime SA registró un pasivo de G. 77.516 millones (US$ 12 millones) solo con Ueno Bank hasta junio de este año y figura junto con Vinanzas como la aportante original para saldar un sobregiro de G. 105.090 millones.

UN DOBLE PAPEL EN MESES

Vinanzas SA, que se presentó como la compradora de la cartera de créditos de Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA, operó inicialmente como pieza central para cubrir los compromisos del Grupo Hendy SA antes del plan para subsanar la presunta violación de los topes legales de préstamos de Ueno Bank a sus vinculadas.

Los supervisores del BCP detectaron que la agencia de cobranzas de ese conglomerado participó en la amortización de sobregiros por G. 253.699 millones a favor de Grupo Hendy SA.

En la transacción del 31 de marzo de 2026, Grupo Hendy recibió fondos de Itti y Redipro. Los recursos de Itti salieron de Vinanzas y Redisa (que los obtuvo de Vinanzas mediante una conversión de divisas con cheques), mientras que los fondos de Redipro surgieron en Itti, receptora de los sobregiros iniciales de Hendy.

El dinero circuló entre Itti y Redipro antes de volver a la cuenta final del Grupo Hendy SA. Una operación similar ocurrió el 30 de abril de 2026, cuando Grupo Hendy canceló otro sobregiro con fondos de Redipro provenientes de Vinanzas, tras acumular transferencias previas de Itti, Redisa y Redipro.

Un memo que avisó movida

Un memorando del 10 de julio de 2026, firmado por el exgerente de Supervisión del BCP Fernando Rivarola, advirtió sobre toda esta movida al recomendar no admitir la venta de la cartera morosa de Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA a Vinanzas, operativa con la que buscaban simular el cumplimiento del tope legal para créditos a vinculadas (fijado en el 20 del patrimonio efectivo). De este modo, Vinanzas asumió el rol de compradora para tapar la presunta violación de los límites normativos en estos préstamos multimillonarios.

En su aviso, Rivarola también alertó sobre las “paupérrimas condiciones” en la concesión de créditos a otras tres firmas del grupo: Aime SA Corredora de Seguros, Franede SA y Tuiu SA. Este hallazgo coincide con las observaciones del informe del 8 de junio pasado del área sistémica del BCP sobre los créditos otorgados por Ueno Bank a Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA; concesiones “a sola firma“, por “montos desproporcionados” y fuera de los parámetros prudenciales.

Este mismo informe interno del BCP confirmó el traspaso de Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA a exgerentes y empleados del Grupo Vázquez SAE, entre ellos una jefa de Recursos Humanos. Del mismo modo, un acta del Directorio del BCP del 19 de junio pasado dejó constancia de inconsistencias en el balance 2025 de Ueno Bank: la omisión en el descuento de un aporte de G. 876.300 millones (US$ 146 millones) que afectó su situación de solvencia, la inclusión de “gastos no habilitados” por G. 2,5 billones (US$ 335 millones) en el fideicomiso de fusión con Visión Banco y la clasificación errónea de una cartera morosa de G. 2,6 billones (US$ 356 millones). Estas dos últimas facilidades, otorgadas por el BCP tras la fusión, suman G. 5,1 billones (US$ 691 millones).