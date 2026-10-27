Faisal Huespe: “Creo que necesitamos un poco de mano dura”

“Como médico sé perfectamente que el estado de la salud pública es lamentable, y lo mismo pasa con la educación, la infraestructura y la seguridad. No veo posibilidad de que con este sistema tradicional vayamos a cambiar eso. Yo voy a cumplir 48 años y no veo cambios; es un ciclo que se repite. Por eso creo que tiene que haber más mano dura, sin que eso signifique renunciar a la democracia”, detalló el médico especialista en cirugía estética sobre su visión respecto a temas de interés nacional.

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Mano dura

Abordado sobre lo que él entiende por “mano dura” y lo que pregona el líder de su partido, Paraguayo Cubas dijo que el mejor sistema siempre es la democracia. “Estoy de acuerdo en que nuestras leyes ya están todas escritas, pero no las hemos aplicado. En el caso paraguayo, en particular, creo que necesitamos un poco de mano dura. Eso no significa, por supuesto, renunciar a la democracia”, afirmó Huespe.

El médico cirujano Faisal Huespe será el reemplazo de Zenaida Delgado en caso de que llegue a concretarse su pérdida de investidura.



📍 Se considera a si mismo como un fiel seguidor de Paraguayo Cubas desde el 2019.



Sin embargo, el médico arrastra severos cuestionamientos en su… pic.twitter.com/asCQFnOsKf — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 26, 2026

Yendo más hacía los dichos de Payo, expresó que “Tengo mi postura sobre eso. No estoy negando su postura en cuanto a eso. Podemos estar de acuerdo o no; yo podría creer que el mejor sistema siempre es la democracia. Él (Payo) siempre habló más que nada de una ‘dictadura de la ley’, que es el término que utiliza para referirse al método de gobierno que prefiere”, indicó.

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“Pero más allá de ese punto específico (la mano dura), a lo que él se refiere en cuanto al manejo del Estado es a utilizar siempre la ley como martillo para perseguir a la corrupción. En ese punto específico sí estoy de acuerdo, pues creo que acá está todo escrito pero no se aplica, lo que permite este caos en nuestras instituciones y la pérdida de la calidad de vida de nuestra población”, añadió el militante de Cruzada Nacional.

Perseguir la corrupción

Faisal Huespe se definió cómo alguien que decepcionado y defraudado por la clase política, hasta que conoció a Paraguayo Cubas y su discurso sobre combatir la corrupción. “No hay castigo a la corrupción en nuestro país. Se puede encontrar a los culpables, pero nunca se paga. No veo un castigo ejemplar a los actos de corrupción, por eso se animan y siguen haciéndolo una y otra vez”, lamentó.

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El médico aseguró que los altos niveles de corrupción estatal afectan muchísimo a las posibilidades de desarrollo del país. “Se pierde muchísimo por la corrupción campal. Se necesita más firmeza, sobre todo del Ejecutivo, para controlar esto. Como recién electo, soy nuevo en la política y voy a aprender, pero tengo sentido común”, indicó.

“Tuve la oportunidad de viajar bastante por el mundo y el nivel -de corrupción- al que se llegó en Paraguay no lo he visto en otros países. No veo una opción con el sistema tradicional que se manejó en los últimos 60 años, para dar respuesta a necesidades básicas como salud y educación”, concluyó.