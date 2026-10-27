“Las denuncias en mi contra están desestimadas”, dice el posible reemplazante de Zenaida

En 2015, tres mujeres que se sometieron a intervenciones quirúrgicas estéticas en la clínica de Faisal Huespe, lo denunciaron formalmente por supuesta mala praxis. En su momento, el cirujano negó de manera categórica las acusaciones. Consultado sobre cómo quedaron los casos, el médico dijo que las denuncias están desestimadas.

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“Fueron denuncias desde el 2015, de las tres denuncias, dos fueron desestimadas inmediatamente por la justicia y una, que corrió un poquito más, ya tuvo un sobreseimiento definitivo hace años. La justicia dictaminó eso”, expresó Huespe en comunicación con ABC Cardinal.

Según publicaciones de la época, el abogado de las denunciantes había declarado que las mismas sufrían de dolores terribles y discapacitantes que supuestamente no les permitían llevar una vida normal y debían volver a operarse con otro cirujano. “Uno de los tres casos llegó a la instancia del sobreseimiento definitivo hace años, y los otros dos tengo entendido que no prosperaron”, insistió el médico.

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“Explico el motivo de las denuncias para que se entienda por qué no corrieron: una paciente se había quejado de la cicatriz que le dejó una abdominoplastia, que es un procedimiento que requiere un corte de cadera a cadera. La otra nunca manifestó realmente qué le molestaba ni demostró ninguna deformidad. Desde el punto de vista médico eran denuncias sin fundamento”, detalló el potencial legislador sobre estos antecedentes.

El mismo prometió solicitar a su representación jurídica los documentos que certifican que está libre de pena y culpa por estas denuncias. “Voy a averiguar bien cómo está la situación”, dijo.

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Primero payista, luego de Cruzada

En una entrevista partidaria, Faisal Huespe, afiliado al Partido Cruzada Nacional desde 2019 se definió como un “firme seguidor de Paraguayo Cubas” y dijo que “Antes que considerarme cruzadeño, me considero ‘payista’”.

“Cuando apareció Payo y empecé a escuchar sus ideas, sentí que era una persona que pensaba de una manera similar a la mía. Dije: ‘Este señor sí tiene una postura muy próxima a lo que siempre pensé’. Fue ahí que me acerqué al partido. Es la primera vez que incursiono en política; hablando con él me convenció y terminé aquí”, explicó Huespe sobre su militancia en política.

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Sobre la posibilidad de llegar a la Cámara de Senadores luego del escándalo que implica a Zenaida Delgado sobre un esquema de coimas a funcionarios del Parlamento a cambio de acceder a nombramientos, dijo que realizará un “trabajo patriótico en interés de nuestro pueblo y de nuestro país”.

“Siempre tuve un malestar en cuanto a la situación del país en general y nunca encontré un político que me represente. Contento, la verdad, por poder darle una mano a nuestro equipo de Cruzada Nacional. De todas formas, la doctora Yolanda Paredes está dando una lucha un poco en solitaria en el Parlamento”, refirió.

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A diferencia de sus antecesores que ni bien ingresaron al Congreso Nacional, se pasaron al cartismo, el cirujano dijo que se mantendrá en Cruzada Nacional. “Ya estoy hablando con la doctora Yolanda Paredes, quien tiene un estilo un poco diferente al de Payo, pero con líneas muy próximas que coinciden con las mías. Sería trabajar con ella para potenciar la labor que ya está realizando”, concluyó.