Reiteran al intendente pedido de informe por deuda a concejales de Carapeguá

El intendente local terminará su gestión con millonaria deuda a concejales municipales y funcionarios de la Comuna. Ante dicha situación la Junta Municipal de este distrito decidió reiterar el pedido de informe al intendente local, sobre la falta de pago de las dietas a concejales municipales.

Asimismo, el órgano deliberativo solicita que remita la planilla de pagos de los ediles y del registro de pago de salario del Ejecutivo municipal.

Durante la sesión de anoche, la concejal Margarita Miró (PLRA) solicitó al pleno que se reitere el pedido de informe al jefe comunal sobre la deuda con los concejales, que asciende a más de G. 60 millones.

Según los datos proporcionados, la administración comunal mantiene una deuda correspondiente a más de seis meses del presente ejercicio fiscal. Los concejales municipales perciben mensualmente G. 6.150.000, de los cuales G. 4.150.000 corresponden a dieta y G. 2.000.000 a gastos de representación.

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Ediles denuncian supuesta discriminación

Entre los afectados por la falta de pago figuran la presidenta de la Junta Municipal, Rosa Ramos (ANR); el concejal Enrique González Quintana (PJ) y la edil Margarita Miró (PLRA).

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Los concejales afectados consideran que existiría una supuesta discriminación en el pago de las dietas y no saben qué pasa de los ingresos que no se paga a los funcionarios y concejales.

Los ediles fundamentan su reclamo en la Ley N.º 6784/21, que modifica los artículos 27 y 28 de la Ley N.º 3966/2010, Orgánica Municipal.

La normativa establece disposiciones sobre las dietas y otros ingresos de los concejales municipales. Los ediles sostienen que estos pagos no deben sufrir descuentos, dilaciones ni falta de pago injustificados.

El Ejecutivo municipal también acumula una millonaria deuda funcionarios municipales, algunos de los cuales llevan dos meses sin cobrar.

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Bajos ingresos municipales dificultan el pago

La administradora de la Municipalidad local, Silvia Orrabalis, manifestó que la principal dificultad es los bajos ingresos municipales, situación que se registra desde agosto.

Dijo “no estamos teniendo los ingresos que solíamos tener antes, entonces esa es la mayor dificultad que tenemos. Con lo poco que ingresa, estamos tratando de acomodar todo lo que es cuestión de pago a los proveedores”.

Finalmente, señaló que pretenden que el intendente electo, Juan Aurelio Bobadilla(Alianza Juntos por Carapeguá), no tenga que asumir una administración con numerosas deudas pendientes.