Carapeguá: el intendente veta el rechazo de la Junta Municipal a la ejecución presupuestaria 2025

En una nota dirigida a la presidenta de la Junta Municipal, Rosa Ramos (ANR), el intendente Luciano Cañete Galeano (colorado cartista) presentó el veto total a la Resolución Nº 100, emitida por mayoría de los concejales.

El intendente presentó el descargo a las observaciones sobre supuestas irregularidades mencionadas por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual no fue accesible a la prensa.

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Necesitará 8 votos

Los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto tienen 45 días para definir si se mantienen en su postura de rechazo o de aprobación.

El pasado 20 de abril se estudió la ejecución presupuestaria del ejercicio 2025 del intendente local, ocasión en la que los concejales colorados cartistas Silvino Silva, Francisco Román, Carlos Alberto Ojeda y Jorge David Aranda no asistieron a la sesión.

En dicha ocasión, votaron por el rechazo de la rendición anual de cuentas Alba Montiel Cañete, Ederson Daniel Centurión, Pedro Espínola Collar, Rosa Ramos, y los liberales Rubén Galeano, Ygnacio Ojeda González y Margarita Miró. Asimismo, también votó por el rechazo el edil Enrique González Quintana (PJ).

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El intendente necesitará ocho votos de los 12 concejales para que su veto quede firme.

Supuestas irregularidades

Según el dictamen de rechazo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se detectaron 160 órdenes de pago y, tras una revisión aleatoria, varios gastos con documentos que no guardan relación con su objeto. También se señalaron pagos por más de G. 424 millones y otras erogaciones con inconsistencias, falta de respaldo documental, servicios no verificables y rubros que no corresponden a las empresas contratadas.

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Además, siempre según el dictamen, no se pudieron comprobar compras por G. 74.299.000, se detectaron pagos sin documentación en combustible y servicios, y se cuestionaron aumentos salariales selectivos y contrataciones sin respaldo presupuestario, incluyendo un incremento de G. 3.500.000 en el presupuesto 2025. También se mencionan supuestas inconsistencias en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, balance general, estado de resultados y ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2025.