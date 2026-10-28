Nuevos audios del caso Zenaida: “Preparame un pedido de cargo y paso a firmar”

Audios divulgados esta mañana por Radio 1000 muestran cómo supuestamente la senadora cartista Zenaida Delgado mandaba indicaciones a una de sus funcionarias pidiéndole en varias ocasiones pedidos de cargo para otras personas. Aparentemente, la misma utilizaba los pedidos de nombramiento y contrataciones como moneda de cambio.

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Lo que dicen los audios

“Lidia, quiero que me prepares una nota solicitándole cargo a Mirtha y a Lorena; prepará eso, voy a firmar hoy. Chau”, se escucha en uno de los audios. En otros también solicita redacciones de pedidos de recategorización para otras personas.

“Preparame hoy un pedido de cargo para Clara Cantero, eso preparame; hoy voy a firmar. Son cuatro los que me vas a dar, Lili, Clara, la sobrina de Marilina y Maria José”, solicita en otro audio

“Lidia, ¿qué cargos tenemos libres y dónde? Vemos un poco”, consulta a una funcionaria de confianza.

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Antecedentes

Funcionarios del Congreso Nacional que afirman haber trabajado para Zenaida Delgado denunciaron que la legisladora exige que los trabajadores a su cargo le transfieran los montos de las bonificaciones que cobran. También como parte del caso sostienen que la parlamentaria habría pedido pagos que iban de 50 millones hasta 100 millones de guaraníes a cambio de otorgar nombramientos permanentes.

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Ante las acusaciones, la misma dio varias versiones, En un primer momento, calificó de “mentiras” las acusaciones sobre un presunto esquema de cobros ilegales en su despacho.

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Luego, aseguró que su expareja Gustavo Vera era el verdadero responsable del caso, ya que habría utilizado su celular e incluso mencionó que ella era amenazada por él con una supuesta divulgación de “videos íntimos míos con él”.

La misma fue denunciada por el propio presidente del Congreso Basilio “Bachi” Núñez ante el Ministerio Público por tráfico de influencias.

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Actualmente, la fiscala Marlene González lleva adelante una investigación abierta contra la senadora Zenaida Delgado y este jueves declaran las funcionarias Lorena Gauto y Leonarda Vera, quienes había acusado a la legisladora.