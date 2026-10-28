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Política
28 de octubre de 2026 - 08:25

Nuevos audios del caso Zenaida: “Preparame un pedido de cargo y paso a firmar”

Zenaida Delgado (Senadora Cruzada Nacional) durante la sesión del Senado.
Zenaida Delgado (Senadora Cruzada Nacional) durante la sesión del Senado

Nuevos audios atribuidos a Zenaida Delgado apuntan a cómo la senadora aparentemente tenía montado todo un esquema en el cual negociaba cargos dentro del Congreso.

Por ABC Color
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Audios divulgados esta mañana por Radio 1000 muestran cómo supuestamente la senadora cartista Zenaida Delgado mandaba indicaciones a una de sus funcionarias pidiéndole en varias ocasiones pedidos de cargo para otras personas. Aparentemente, la misma utilizaba los pedidos de nombramiento y contrataciones como moneda de cambio.

Lea más: Fiscalía abre investigación contra Zenaida Delgado

Lo que dicen los audios

Lidia, quiero que me prepares una nota solicitándole cargo a Mirtha y a Lorena; prepará eso, voy a firmar hoy. Chau”, se escucha en uno de los audios. En otros también solicita redacciones de pedidos de recategorización para otras personas.

Preparame hoy un pedido de cargo para Clara Cantero, eso preparame; hoy voy a firmar. Son cuatro los que me vas a dar, Lili, Clara, la sobrina de Marilina y Maria José”, solicita en otro audio

Lidia, ¿qué cargos tenemos libres y dónde? Vemos un poco”, consulta a una funcionaria de confianza.

Lea más: Expareja de Zenaida Delgado da su versión sobre acusaciones de la senadora

Antecedentes

Funcionarios del Congreso Nacional que afirman haber trabajado para Zenaida Delgado denunciaron que la legisladora exige que los trabajadores a su cargo le transfieran los montos de las bonificaciones que cobran. También como parte del caso sostienen que la parlamentaria habría pedido pagos que iban de 50 millones hasta 100 millones de guaraníes a cambio de otorgar nombramientos permanentes.

Captura de conversación de WhatsApp que muestra la participación de la senadora Zenaida en un esquema de extorsión.
Conversación de WhatsApp revelando un esquema de extorsión y coimas por parte de la senadora Zenaida Delgado.

Ante las acusaciones, la misma dio varias versiones, En un primer momento, calificó de “mentiras” las acusaciones sobre un presunto esquema de cobros ilegales en su despacho.

Lea más: Senadora impulsa pérdida de investidura de Zenaida Delgado por uso indebido de influencias

Luego, aseguró que su expareja Gustavo Vera era el verdadero responsable del caso, ya que habría utilizado su celular e incluso mencionó que ella era amenazada por él con una supuesta divulgación de “videos íntimos míos con él”.

La senadora ExCruzada Nacional, Zenaida Delgado.
Estado de cuenta de la senadora Zenaida Delgado (ANR, oficialista) en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo.

La misma fue denunciada por el propio presidente del Congreso Basilio “Bachi” Núñez ante el Ministerio Público por tráfico de influencias.

Lea más: Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición

Actualmente, la fiscala Marlene González lleva adelante una investigación abierta contra la senadora Zenaida Delgado y este jueves declaran las funcionarias Lorena Gauto y Leonarda Vera, quienes había acusado a la legisladora.

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