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Política
28 de octubre de 2026 - 13:34

Constitucionales convoca el lunes a Zenaida Delgado

Zenaida Delgado, senadora oficialista (ExCruzada Nacional).
Zenaida Delgado, senadora oficialista (ExCruzada Nacional).Senado Gentileza

La Comisión de Asuntos Constitucionales citó a Zenaida Delgado para el lunes 2 de noviembre para ejercer su defensa por el pedido de pérdida de investidura. Tras el dictamen, el Senado tratará su expulsión el próximo miércoles.

Por ABC Color
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La convocatoria fue comunicada mediante una nota firmada por el senador Javier Zacarías Irún (ANR, neopeñista), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública. La reunión está prevista para las 15:30, en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, inicialmente estaba prevista para las 13:00.

Según la nota, la legisladora podrá exponer su descargo ante los miembros de la comisión y contar con la asistencia técnica de sus abogados defensores, conforme a los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional.

Piden la pérdida de investidura de Zenaida Delgado

El pedido de pérdida de investidura fue presentado el 26 de octubre por los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza, José Oviedo, Rubén Velázquez, Eduardo Nakayama, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Óscar Salomón. El proyecto invoca el artículo 201 de la Constitución Nacional y señala como fundamento el uso indebido de influencias.

La iniciativa se produce en medio de denuncias contra Delgado por un supuesto esquema de cobro de un “peaje salarial” a funcionarias del Senado. Tres funcionarias que estaban bajo su responsabilidad la habrían denunciado y presentado pruebas sobre presuntas exigencias de dinero a cambio de acceder a puestos laborales dentro de la institución. Según las denunciantes, los montos solicitados habrían llegado hasta G. 100 millones.

Lea más: “Peaje salarial”: Senado aplaza hasta el miércoles pedido de expulsión de Zenaida Delgado

El Ministerio Público abrió una investigación penal contra la legisladora a partir de la denuncia presentada por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.

En paralelo al proceso penal, el Senado inició el trámite político para analizar su permanencia en la Cámara. Ambos procedimientos tienen alcances diferentes: la pérdida de investidura será resuelta por el Poder Legislativo, mientras que la investigación penal deberá determinar si existen elementos para atribuirle responsabilidad por los hechos denunciados.

El pleno del Senado prevé tratar el pedido de expulsión el miércoles próximo. Según fuentes legislativas, existirían los votos necesarios para aprobar la pérdida de investidura, aunque la decisión dependerá de la votación de los senadores.

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