Contrato civil entre personas del mismo sexo: qué plantea el diputado Jatar Fernández

En el Congreso se debate la propuesta del diputado cartista Jatar “Oso” Fernández, quien busca regular la situación de dos personas, incluidas del mismo sexo, mediante un contrato civil, sin que necesariamente exista una relación de pareja.

“Tenemos esa situación normalizada, hay muchas parejas que viven juntas”, mencionó.

Como ejemplo, citó el caso del artista-arquitecto Jenaro Pindú, quien, según relató, vivió durante dos décadas con su pareja. Tras su fallecimiento, se habría generado un conflicto judicial por los bienes entre los familiares y la persona con quien convivía.

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Inspiración en marco legal europeo

Fernández señaló que su inspiración proviene de mecanismos utilizados en Europa, a los que denominó “packs”, destinados a resguardar bienes.

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Sostuvo que la iniciativa no afectaría a la sociedad paraguaya en caso de ser aprobada. “Solamente la vida de esa persona va a estar reglamentada, administrativa y judicialmente”, mencionó.

¿Cómo funcionaría el contrato civil propuesto?

Fernández afirmó que la figura busca proteger los bienes de quienes suscriban el contrato y que podría funcionar como un “pacto social” entre dos personas, incluso cuando no sean pareja.

En ese sentido, indicó que el mecanismo sería similar al de una sociedad anónima y aclaró que la propuesta no se limitaría exclusivamente a personas del mismo sexo.

“Lo que vas a hacer es un pacto entre dos personas del mismo sexo. No tiene la misma configuración del matrimonio y no va a variar en nada del marco legal, tampoco va a tocar la Constitución. Lo único que se hace es reglamentar que esas personas del mismo sexo, que tienen un relación que a nosotros no nos importa cuál es -pueden estar enchufados como ellos quieran-, pero que tengan la posibilidad de tener una vida normal-social”, explicó.

Ampliación del Código Civil

El diputado agregó que la iniciativa contempla ampliar mediante un inciso el artículo correspondiente del Código Civil Paraguayo para incorporar esta figura contractual.

Respecto al procedimiento, sostuvo que el acuerdo podría formalizarse ante el Registro Civil o mediante una escribanía pública, dependiendo de la reglamentación que eventualmente se establezca si la iniciativa es aprobada y promulgada.

El legislador reiteró que su intención es dotar de derechos a las personas del mismo sexo y brindarles herramientas para resguardar sus bienes.

Jatar niega contradicciones con la propuesta de Lizarella Valiente

Las declaraciones del diputado también estuvieron marcadas por su postura sobre la iniciativa de la senadora colorada Lizarella Valiente, quien busca establecer penas de cárcel para quienes, a su criterio, “deformen la percepción del niño” sobre la sexualidad.

Fernández se mostró a favor de la propuesta de su colega, pese a defender una iniciativa que apunta a reconocer derechos a personas del mismo sexo. “Así como ella dice es. Yo le quiero dar el derecho a ellos de hacer su vida, pero quiero que ellos cuiden mi derecho de que no quiero que mi hija vea esas cosas porque a mí me parece antinatural y nosotros como sociedad no aceptamos eso”, declaró.

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Consultado sobre la aparente contradicción entre ambas posturas, el diputado cartista rechazó que exista una incompatibilidad entre los planteamientos.

“No es contradictorio porque le daré un derecho a ellos que no tienen y ellos me tienen que reconocer mi derecho de que no quiero que las criaturas estén viendo eso. ¿Cuál es el problema? Si nosotros le damos un derecho, ellos también tienen que darnos”, expresó.