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Política
28 de octubre de 2026 - 13:58

En gestación el municipio Nº 264: Media sanción a crear Rojas Potrero en Guairá, desprendimiento de Borja

Letras grandes en rojo y azul con el mensaje 'I ❤️ BORJA' en un ambiente exterior, sin personas visibles.
El nuevo municipio de Rojas Potrero que se pretende crear saldría de un desprendimiento de la Ciudad de Borja, departamento de Guairá.Facebook Ciudad d Borja

En el Poder Legislativo continúa la distritación discrecional, con lo que se encamina a concretarse el municipio número 264. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que crea el distrito de Rojas Potrero, el cual desafectará parte del territorio de Borja, en Guairá.

Por ABC Color
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Sin mucho debate, la Cámara de Diputados dio media sanción y remitió al Senado para su segundo trámite constitucional el proyecto que crea el municipio de Rojas Potrero en el departamento de Guairá.

El proyectista, el diputado peñista y guaireño Alejandro Aguilera, alegó que el motivo de su iniciativa es que la ciudad de Borja, donde fue electo intendente uno de su equipo, Javier “Chiquillo” Silva (ANR, peñista) es muy grande y no les cuesta cubrir las necesidades de sus ciudadanos.

Borja es uno de los distritos territorialmente más grandes del departamento del Guairá y eso acarrea un problema para el municipio, ya que con los fondos municipales no puede llegar a todas las compañías. Rojas Potrero es una comunidad con identidad propia. Tiene su propia iglesia, su propia comisaría, sus propios centros educativos, tiene su propio centro urbano, su propio centros de desarrollo, su propia fiesta patronal... En los hechos, realmente se manejan como un distrito aparte. Y es un pedido que hace la comunidad desde hace muchos años”, alegó Aguilera.

El argumento de que los recursos municipales no alcanzan es una excusa para crear más cargos y estructuras para equipos políticos, puesto que esos mismos recursos que se recauden en un solo municipio, alcanzarán mucho menos si es que otra vez hay que pagar a un nuevo intendente, a su junta municipal y a sus funcionarios.

“Vuelvo a reiterar que el intendente municipal, los concejales municipales, las autoridades eclesiásticas, la sociedad civil y deportiva, ere erea, todos están de acuerdo con esta distritación”, acotó Aguilera, que insistió en que “ellos necesitan mayor presencia municipal, necesitan mayor presencia del Estado paraguayo ya que es una zona muy grande”.

Sin ninguna oposición, el proyecto fue aprobado y remitido al Senado.

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