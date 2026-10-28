Nakayama defiende acusación contra Zenaida Delgado y descarta similitudes con el caso Kattya

Algunos sectores cuestionan la supuesta falta de hechos fehacientes contra la senadora colorada cartista Zenaida Delgado y sostienen que los hechos mencionados en el libelo acusatorio no se encuadran en el tráfico de influencias que se le atribuye.

Sin embargo, el senador liberal Eduardo Nakayama, uno de los firmantes del documento, defendió la acusación y rechazó que no existan motivos para impulsar el proceso.

“No estoy de acuerdo con la tesis de que no existe motivo o que no hay tráfico de influencias. Claro que hubo tráfico de influencias en beneficio propio”, sostuvo.

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Nalayama: no es un juicio político

El legislador explicó que el procedimiento de pérdida de investidura es diferente al juicio político. En este último, señaló, la Cámara de Diputados actúa como fiscal acusador, mientras que el Senado cumple el rol de juzgador.

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En cambio, en un proceso de pérdida de investidura, la propia Cámara correspondiente, ya sea Diputados o Senado, asume la función de juzgar.

Libelo acusatorio podría incorporar nuevos hechos

Nakayama afirmó que el libelo acusatorio servirá como referencia durante el proceso y que podrían incorporarse otras situaciones o irregularidades atribuidas a Delgado.

Asimismo, sostuvo que no sería la primera vez que la senadora se ve envuelta en un escándalo durante el ejercicio de sus funciones.

El legislador también indicó que el supuesto esquema de cobro de “peajes” a funcionarios ya era un tema que se comentaba entre senadores, pero que ahora existen pruebas y testimonios.

“Es un escándalo mayúsculo lo que pasó, no se puede relativizar este tema. El líbelo está bien hecho.Si suponete que tiene un defecto de forma, eso es secundario porque este es un proceso político”, declaró.

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Nakayama menciona denuncias, transferencias y grabaciones

El senador afirmó que las publicaciones periodísticas citadas en el libelo establecen una vinculación directa con el presunto actuar irregular de Delgado.

“Varias de las publicaciones contienen las capturas de pantallas y las transferencias entre las cuentas. Hay 17 denuncias con múltiples pruebas que están en las grabaciones que son referidas, en las que se demuestra que ella le pedía plata y los otros les transferían el dinero”, mencionó.

Las afirmaciones forman parte de los argumentos expuestos por Nakayama en defensa de la acusación contra la legisladora. La eventual pérdida de investidura dependerá de la valoración que hagan los senadores sobre los hechos y las pruebas presentadas.

No es un juicio ordinario, sino político

En ese sentido, el parlamentario remarcó que no se trata de un juicio ordinario, sino de un procedimiento político en el que los miembros de la Cámara deberán decidir si las acusaciones justifican la pérdida de investidura.

“Acá se va a exponer las acusaciones que se tienen contra ella y los senadores van a formar juicio para decir sí o no. Si a los senadores no les convence la cuestión, no tienen porqué para acompañar. Si a los senadores les parece de que existen suficientes pruebas como para poder colegir de que hubo tráfico de influencias, habrá los votos y se tendrá que ir. Ahí se resume la cuestión”, mencionó.

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Descarta similitudes con el caso Kattya González

Nakayama también rechazó que una eventual destitución de Delgado sea comparable con el proceso que terminó con la pérdida de investidura de Kattya González, una decisión cuestionada por sectores de la oposición y que llegó a instancias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de organismos internacionales.

El legislador sostuvo que en el caso de González no se siguió un procedimiento regular, porque la decisión no se adoptó con la mayoría absoluta de los votos, sino con una mayoría de quorum.

“Si hay 30 votos en mi contra (mayoría absoluta), yo me voy, no importa si después se abre una causa penal. Si sos presidente de la República y tenés mayoría calificada en contra, tenés que irte a tu casa porque es como la pérdida de confianza”, sostuvo.

Publicaciones son pruebas, según Nakayama

El senador defendió, además, la inclusión de recortes y referencias de publicaciones periodísticas en el documento acusatorio, al considerar que constituyen pruebas o evidencias de hechos punibles.

A su criterio, los hechos atribuidos a Delgado se producen de manera continua y en tiempo real, por lo que podrían sumarse durante un eventual proceso de pérdida de investidura.