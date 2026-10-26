Expareja de Zenaida Delgado da su versión sobre acusaciones de la senadora

Gustavo Vera Santander es el exnovio de la senadora Zenaida Delgado, quien actualmente se encuentra denunciada por tres funcionarias sobre supuestos cobros de “peajes” y exigencias de dinero para acceder a cargos en el Senado.

Delgado acusó a Vera de ser el responsable del caso, ya que habría utilizado su celular e incluso mencionó que ella era amenazada por él con una supuesta divulgación de “videos íntimos míos con él”.

Al respecto, el acusado buscó desligarse de la trama de presuntas extorsiones a funcionarios del Congreso Nacional y lejos de ofrecer explicaciones directas sobre el contenido de las conversaciones, Vera aparentemente buscaba esquivar el caso argumentando sobre que todo se puede comprobar mediante una investigación y peritajes tecnológicos.

Incluso aseguró de que su hermana es una de las denunciantes, aunque él no tenía conocimiento alguno sobre el caso. “Es totalmente mentira; en ningún momento envié esos mensajes”, contestó, pero recién luego de que la pregunta haya sido reiterada.

También aseveró estar dispuesto a entregar su celular y comparecer ante la Fiscalía si llega a ser necesario.

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Acusación sobre “videos íntimos”

Sobre la supuesta amenaza sobre que él divulgaría “videos íntimos”, nuevamente con una respuesta recién al reiterar la pregunta, negó hasta la existencia de los materiales.

“Yo tengo principios, tengo valores, la educación que yo recibí de mi casa, mi familia, la mejor educación que puede recibir... ningún video íntimo jamás van a encontrar, ni con ella ni con ninguna otra mujer. Tengo esa conducta como hombre”, alegó.

Otra de sus respuestas no muy claras fue referente a si sigue trabajando en Itaipú, ya que Vera desvió inicialmente su respuesta indicando que llevaba un mes y medio sin viajar a la capital, hasta que luego y una vez más ante la insistencia de la prensa, sostuvo que ya no sería un funcionario público, sino, ahora se concentra en una campaña política personal.

También recordó que él cuenta con un antecedente penal por violencia familiar, privación de libertad e intento de secuestro planteado por la misma senadora en 2025, causa por la cual estuvo privado de su libertad entre 8 y 15 días. Según su versión, la legisladora retiró los cargos tras admitir que “se le pasó la mano” para “asustarlo”.

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Zenaida Delgado y Gustavo Vera Santander

Uno de los cuestionados antecedentes de la pareja Vera y Delgado fue que el 20 de setiembre del 2024, la senadora Zenaida Delgado tuvo un percance en su viaje a San Pedro cuando iba acompañada de su expareja Gustavo Vera, quien estaba al mando de un minibús que es propiedad del Congreso. Finalmente, al pueblo le tocó reparar el vehículo siniestrado

“No tengo por qué caer en su juego. Si ella me acusa, tiene que demostrar; todo lo que me acusa es mentira, se puede demostrar de muchas maneras”, declaró a la 780 AM.

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